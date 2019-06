Na ulicy w Cork znaleziono martwego Polaka - irlandzka prokuratura bada okoliczności jego śmierci

W minioną sobotę na jednej z ulic irlandzkiego miasta znaleziono martwe ciało 47-letniego mężczyzny. Okazało się, że należało ono do Polaka.

Jak czytamy na łamach "The Irish Times" około godziny 7:30 Garda otrzymała powiadomienie o znalezieniu ciała martwego mężczyzny. Znajdowało się ono na skrzyżowaniu ulic Anderson's Street i Lower Oliver Plunkett Street, w pobliżu schroniska dla bezdomnych Cork Simon. Zauważył je przypadkowy przechodzień i zdecydował się o powiadomieniu odpowiednich służb.

Jak ustalono w trakcie dochodzenie ciało należało do 47-letniego obywatela Polski. Jego identyfikacja była możliwa właśnie dzięki jednemu z pracowników schroniska Cork Simon. Sprawa wciąż znajduje się w toku, ale już teraz wiadomo, że nasz rodak od dłuższego czasu pozostawał bezdomny. Irlandzkie służby podjęły próbę skontaktowania się z jego rodziną w kraju.

Co było przyczyną śmierci Polaka? Tego jeszcze nie ustalono. Garda przypuszcza, że możemy mieć do czynienia z przedawkowaniem narkotyków, ale wszystko ma wyjaśnić śledztwo prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratury w Cork.

Z pewnością dowiemy się więcej na temat okoliczności tego tragicznego wydarzenia po sekcji zwłok, która odbędzie się w Cork University Hospital. Póki co nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli do czynienia z morderstwem.