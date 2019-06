10 brytyjskich miast, w których w czerwcu znajdziesz lepszą pracą

Według oficjalnych danych przedstawionych przez Office for National Statistics około 3.6 miliona dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii nigdy nie miało płatnej pracy. Jak jednak należy interpretować te...

Masz kwalifikacje zawodowe? Zobacz, co zrobić, żeby zostały uznane zagranicą

Posiadając kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu w jednym kraju, możesz przenieść je i nabyć prawo do wykonywania tego zawodu w innym kraju. Jeśli takie posiadasz, to warto się dowiedzieć...