Na te schorzenia lekarze GP nie będą już wystawiali recept. NHS chce zachęcić Wyspiarzy do korzystania z leków dostępnych bez recepty

Pacjenci będą zachęcani do szukania leków bez recepty na własną rękę

Fot. Getty

Lekarze rodzinni w Wielkiej Brytanii nie będą już przepisywali leków na szereg schorzeń. NHS ma nadzieję, że ruch ten będzie dla Wyspiarzy korzystny finansowo, a pacjenci będą zachęcani do korzystania z leków dostępnych bez recepty.

Jak donosi portal Birmingham Live, NHS wydał wytyczne w zakresie 35 schorzeń i dolegliwości, których leczenie nie będzie już wymagało interwencji lekarza pierwszego kontaktu. Na drobne schorzenia nie będą wystawiane recepty, a pacjenci będą zachęcani do kupowania leków bez recepty. „Ogólnie rzecz biorąc lekarze rodzinni, pielęgniarki lub farmaceuci nie wystawią nikomu recepty na leki dostępne bez recepty (OTC) na szereg drobnych schorzeń” - czytamy w oświadczeniu NHS.

Lekarze NHS nie będą już wystawiać recept na leczenie niektórych, drobnych dolegliwości, aby pomóc pacjentom nieco zaoszczędzić. Leki przepisywane na receptę to często kosztowny kłopot dla dla NHS, ponieważ ludzie zgłaszają się do lekarza rodzinnego z naprawdę drobnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choćby nadmierne gromadzenie się woskowiny w uszach. Najnowsza decyzja NHS oznacza, że ludzie będą zachęcani do samodzielnego szukania w aptekach leków bez recepty, które będą kupowali z własnej kieszeni. „Zmniejszając kwotę, jaką NHS wydaje na leczenie tych drobnych schorzeń, NHS może dać pierwszeństwo leczeniu pacjentów z poważniejszymi schorzeniami, takimi jak nowotwory i problemy ze zdrowiem psychicznym” - mówią władze NHS.

Na te schorzenia lekarze GP nie będą już wystawiali recepty

Oto lista 35 schorzeń, na których leczenie lekarze rodzinni w UK przestaną wypisywać recepty:

Ostry ból gardła

Zapalenie spojówek

Kaszel, przeziębienie i zatkany nos

Ciemieniucha

Łupież

Biegunka (dorośli)

Suche/obolałe/zmęczone oczy

Woskowina

Nadmierne pocenie

Hemoroidy

Wszy

Niestrawność i zgaga

Kolka niemowlęca

Rzadka opryszczka warg

Rzadkie zaparcia

Rzadkie migreny

Ukąszenia i użądlenia owadów

Łagodny trądzik

Drobne oparzenia

Łagodne zapalenie pęcherza moczowego

Łagodna sucha skóra

Łagodne podrażnienie skóry

Łagodny do umiarkowanego katar sienny

Drobny ból, dyskomfort i gorączką (np. bóle i skręcenia, ból głowy, ból menstruacyjny, ból pleców)

Owrzodzenia jamy ustnej

Odparzenia od pieluchy

Pleśniawka

Zapobieganie próchnicy

Grzybica stóp

Oparzenie słoneczne

Ochrona przed słońcem

Ząbkowanie/łagodny ból zęba

Owsiki

Choroba lokomocyjna

Kurzajki

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!