Na lotniskach i w portach ogromne opóźnienia. Już się zaczął wielkanocny chaos dotyczący podróży

Święta Wielkanocne i długi weekend dopiero za niecałe dwa tygodnie, ale przedświąteczny chaos już się rozpoczął. Na głównych lotniskach w Wielkiej Brytanii już wczoraj mieliśmy ogromne kolejki, podobna sytuacja jest w portach.

Wzmożony ruch przedświąteczny już się rozpoczął, co widoczne było na dużych brytyjskich lotniskach i w portach. Ze względu na niedobory personelu jak i dużą liczbę podróżnych doszło do poważnych zakłóceń w przepływie pasażerów.

@manairport you are an absolute disgrace! It was dangerous today, people will get hurt if you do not improve things @BBCNews pic.twitter.com/ZDee9KqTsP

Pasażerowie na lotniskach Heathrow i w Manchesterze, a także w porcie w Dover przez cały weekend borykali się z ogromnymi opóźnieniami. Z kolei w sobotę lotnisko w Manchesterze zostało oskarżone o niepoważne podejście do podróżnych i przyczynienie się do tego, że kolejki stały się „niebezpieczne” zarówno dla pasażerów jak i personelu, po licznych zwolnieniach. Natomiast w niedzielę lotnisko Heathrow obwiniało za duże opóźnienia kontrole covidowe wymagane wciąż w innych krajach i „dużą liczbę pasażerów”.

Oprócz doniesień o niedoborach personelu pojawiły się także te dotyczące problemów w puntach kontroli paszportów elektronicznych. Wielu sfrustrowanych pasażerów na portalach społecznościowych wyrażało swoje niezadowolenie.

Niektórzy pasażerowie pisali, że czekali godzinami na odprawę i start samolotu. Rzecznik lotniska Heathrow powiedział, że „ze względu na dużą liczbę podróżnych i kontrole dokumentacji covidowej nadal wymagane w wielu miejscach docelowych, Terminal 2 doświadczył pewnego zatłoczenia”.

2 hours queue for BA check in at Manchester Airport. 1 hour sat on plane waiting to take off (reason given, staff shortage issues). 2 hours sat on plane at Heathrow waiting to take off (reason given, staff shortage issues). 5 hours of avoidable delays due to incompetence.