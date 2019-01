Kobieta, która oszukała państwo na 12 tys. funtów pobierając benefity uniknie więzienia!

Razean Afsar z Middlesbrough nie trafi do więzienia za oszustwo, którego się dopuściła. Kobieta pobierała benefity, które jej się nie należały.

W sumie kobieta oszukała państwo na 12 tys. funtów, ale do więzienia nie trafi mimo tego, że sędzia orzekający w jej sprawie opisał ją jako "niehonorową kobietę" i nazwał oszustką. 55-latka posiadała dom, o którym nic nie wspomniała władzom. W 2006 roku natomiast zaczęła pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

W 2013 roku kobieta dokonała zakupu nieruchomości przy Landsdown Road w the Longlands za cenę 90 tys. funtów. Jednak nie poinformowała władz o tym fakcie ani o tym, że 22,5 tys. funtów wyłożyła z własnej kieszeni, a resztę pożyczyła. Później tego samego roku i jeszcze raz w 2015 roku twierdziła, że nie posiada żadnego kapitału.

Oskarżyciel uznał jej działania za celowe oraz zaplanowane.

"Wielu oszustów robi to, co robi, ponieważ znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ty jednak nie byłaś zdesperowana, ponieważ byłaś w stanie wyłożyć 22,5 tys. funtów na zakup nieruchomości. W sumie od 2013 do 2015 roku pobrałaś ponad 12 tys. funtów zasiłków" - powiedział oskarżyciel.

Asfar przyznała się do części zarzutów w tym do oszustwa i składania fałszywych deklaracji, które doprowadziły do niesłusznego przyznania jej zasiłku. Kobieta utraciła prawo do zasiłku, a kwota 12 tys. funtów, którą wyłudziła, zostanie od niej wyegzekwowana. Ze względu na jej wiek, sąd orzekł, że kobieta nie trafi jednak do więzienia, ale otrzyma areszt domowy na 8 miesięcy - w zawieszeniu na 18 miesięcy.