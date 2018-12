Przypadkowy klient Waitrose zrobił sobie selfie z zaskoczoną Theresą May podczas robienia przedświątecznych zakupów

W czasie, gdy premier Theresa May robiła szybkie zakupy w supermarkecie Waitrose w Twyford, jeden z klientów poprosił ją o możliwość zrobienia sobie z nią selfie. Mężczyzna został z miejsca okrzyknięty największym fanem brytyjskiej premier.

Theresa May została „przyłapana” przez przypadkowego klienta Waitrose w Twyford na robieniu szybkich przedświątecznych zakupów. Charles Chapman zaskoczony widokiem brytyjskiej premier postanowił jednak zrobić sobie z nią zdjęcie. Mężczyzna nie był wcale zniechęcony tym, że o zgodę musiał zapytać wcześniej ochroniarzy, którzy towarzyszyli Theresie May.

Gdy szczęśliwy mieszkaniec Twyford uzyskał zgodę, objął ramieniem brytyjską premier i zrobił sobie z nią selfie.

- Była w dobrym nastroju. Pomyślałem, że ma teraz trudny czas, dlatego objąłem ją ramieniem i poprosiłem o zrobienie zdjęcia. Gdy poprosiłem o naciśnięcie migawki, wiedziała, co ma zrobić – powiedział mężczyzna.

Chapman, który jest grafikiem w Berkshire, dodał, że Theresa May życzyła mu wszystkiego najlepszego w święta po zrobieniu zdjęcia i kontynuowała robienie zakupów wraz ze swoim mężem Philipem.

- Wyglądało to tak, jakby planowała duży obiad. Widziałem ją w Waitrose wcześniej, jednak było to jeszcze zanim stała się jedną z najbardziej znanych osób na świecie – dodał.

Jeszcze w 2016 roku w wypowiadając się w BBC Breakfast Theresa May przyznała, że od czasu, gdy została premierem, ludzie proszą ją coraz częściej o wspólne zdjęcia, jednak – mimo że bardzo się stara – nie jest w stanie spełnić wszystkich próśb.

Standards scenes as @RuthDavidsonMSP photobombs @theresa_may and I. Probably the best Selfie ever. pic.twitter.com/qDXV7aLBXK