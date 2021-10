"Możemy karmić zwierzęta ludźmi" - czy premier Johnson przegiął takim "żartem"? [WIDEO]

Przed zbliżającym się szczytem COP26 w Glasgow premier Boris Johnson wziął udział w specjalnej konferencji prasowej z udziałem dzieci. "Zabłysnął" na niej w swoim stylu, "ciężkim" dowcipem, który wywołał konsternację, zdziwienie i zażenowanie. Co się stało?

Jakby napisać to delikatnie... W czasie spotkania szefa brytyjskiego rządu z dzieciakami nie brakowało dość kontrowersyjnych i wręcz dziwacznych wypowiedzi ze strony polityka. Powiedzieć, że Boris Johnson wyraził się niezręcznie, i to niejednokrotnie, to jak nic nie powiedzieć. Najbardziej kontrowersyjny, czy wręcz szokujący lapsus dotyczył... karmienia zwierząt ludźmi. O co chodziło premierowi UK? Dyskusja dotyczyła kwestii bioróżnorodności naszej planety. Tonya Steele, dyrektor naczelnym organizacji charytatywnej WWF UK zwracała uwagę, że dzikim zwierzętom pozostawiono jedynie 3 procent ogółu zasobów na ziemi. "To takie smutne" - dopowiadał Johnson. Dyrektor Steele zwracała uwagę, że należy przywrócić równowagę w tej kwestii i podała kilka przykładów rozwiązania tego problemu, a najważniejszy brytyjski polityk ni z tego, ni z owego wypalił, że "przecież możemy karmić zwierzęta niektórymi ludźmi". Zaznaczmy wyraźnie, że Johnson zażartował, ale jego wypowiedź nie spotkała się z wybuchem śmiechu, tylko raczej z krępującą ciszą. Wyszło, delikatnie mówiąc, cokolwiek niezręcznie, choć szefowa WWF UK starała się jak mogła nawiązać do tego kiepskiego dowcipu i jakoś rozładować sytuację.

Czy premier UK przegiął?

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Boris Johnson w "swoim stylu" zażartował z karmienia zwierząt ludźmi

... ale to jeszcze nie wszystko. Była to (niestety?) nie jedyna taka wypowiedź brytyjskiego premiera podczas tego spotkania. Przyszły gospodarz szczytu klimatycznego przekonywał, że powszechnie dostępne dystrybutory pasty do zębów byłyby skutecznym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Dzięki temu udałoby się "zaoszczędzić" na plastikowych tubkach. Jakby to miała działać? Tego już nie wyjaśnił.

Upierał się również, że recykling nie działa. "Recykling nie jest odpowiedzią. Recykling nie rozwiązuje problemu" - deklarował bardzo stanowczo i mówił, że trzeba po prostu odejść od używania plastiku. Dyrektor Steele próbowała przekonać go, że system ponownego wykorzystywania tworzyw sztucznych pozostaje jednak skuteczny i tak radykalne podejście, jakie proponuje, po prostu nie wypali.

Żeby jednak nie być całkiem niesprawiedliwym dla brytyjskiego premiera, niektóre z jego wypowiedzi podczas tego spotkania, były całkiem sensowengo i wyważone. Jednak nikt nie będzie ich pamiętał po tym, jak zażartował sobie z karmienia zwierząt za pomocą ludzi...