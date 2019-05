Modlitwa czy piwo? W Wielkiej Brytanie jest obecnie więcej kościołów, niż pubów!

Jedna z największych brytyjskich tradycji umiera na naszych oczach - w ciągu ostatniej dekady na Wyspie zamknięto ponad 11 tysięcy pubów!

Tak, to fakty - na terenie Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie więcej miejsc, gdzie można się pomodlić, niż pubów, w których można się upić. Według oficjalnych danych na terenie UK stoi obecnie 40300 budynków kościelnych w porównaniu z 39000 pubów. Zmiana ta wynika jednak nie z tego, że Brytyjczycy stają się coraz bardziej religijni. Coraz częściej jednak zamieniają tradycyjne sobotnio-piątkowe wyjście do pubu na piwko na to samo piwko tyle, że... w domu.

Według oficjalnych statystyk British Beer and Pub Association (BBPA) dziennie w Zjednoczonym Królestwie zamyka się przeciętnie trzy puby. W ciągu ostatniej dekady liczba przybytków tego typu zmalało o 11 tysięcy, a więc prawie o jedną czwartą. Nikt nie może mieć wątpliwości, że jedna z brytyjskich tradycji umiera na naszych oczach.

Z drugiej strony warto wspomnieć, że liczba członków kościoła anglikańskiego od 1930 roku do 2013 spadła z 10.3 miliona do zaledwie 5.4 miliona! Jednak w tym samym czasie mieliśmy do czynienia napływem migrantów, którzy również są chrześcijanami - zielonoświątkowcami lub ewangelikami.

Szefowa (BBPA) podchodzi do tej sytuacji... z humorem. Brigid Simmonds zasugerowała, że ​​puby i kościoły powinny współpracować, aby wspólnie ocalić ducha lokalnej społeczności w UK.

- Puby w pewnym sensie są jak kościoły. To nie tylko miejsca, w których pije się alkohol, ale to jedne z ostatnich miejsce, w których dochodzi do spotkań towarzyskich, w których tworzą się relacje. Musimy walczyć o ich uratowanie! - komentowała na łamach serwisu "Metro".

