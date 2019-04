Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Sytuacja jest o wiele gorsza niż jeszcze 4 lata temu

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów zadłużenie Polaków z roku na rok wzrasta coraz bardziej. Obecnie nasi rodacy mają aż 1,49 mld zł niespłaconych pożyczek, czyli prawie trzykrotnie więcej niż cztery lata temu. Na Wyspach Polacy także chętnie korzystają z produktów kredytowych, co bywa przyczyną ich jeszcze większych problemów finansowych.

Dane Krajowego Rejestru Długów są niepokojące – okazuje się, że statystyczny Polak ma do oddania firmie pożyczkowej średnio 4,5 tys. zł. Natomiast łącznie nasi rodacy mają aż 1,49 mld zł niespłaconych pożyczek. Według KRS aż 342 tys. Polaków ma zaległe raty w firmach udzielających pożyczek – bez udziału banków. Jest to aż 3-krotny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed 4 lat.

Zadłużenia te dotyczą głównie tzw. chwilówek, gdzie początkowo nasi rodacy zadłużali się na kwoty rzędu 500 zł z krótkim terminem spłaty. Teraz jednak zapożyczają się nawet na 15 tys. przy rozłożeniu rat na parę lat.

Wielu Polaków na Wyspach wpadło w kłopoty przez payday loans (chwilówki). Specjaliści apelują: „Pamiętajcie, pomoc jest możliwa”

Jak donosi KRD, jeszcze w 2015 roku w bazie danych rejestru widniało 240 tys. dłużników pożyczkowych, a obecnie jest ich już 328 tys. Najczęściej zadłużają się mieszkańcy miast – ich dług wynosi łącznie 1,2 mld zł, z kolei mieszkańcy wsi zadłużeni są na niecałe 272 mln zł. Okazuje się także, że wśród dłużników więcej jest kobiet (54 proc.) niż mężczyzn (46 proc.).

Problem zadłużenia występuje także wśród Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy dają się skusić firmom udzielającym pożyczek. Różnica między sytuacją w Polsce polega jednak nie tyle w liczbie dłużników, tylko w tym, że na Wyspach głośno mówi się o nieuczciwej działalności firm udzielających tzw. chwilówek (payday loans).

Bardzo często wykorzystują one złą sytuację finansową osób, które mają problemy finansowe i – nie sprawdzając ich wypłacalności – udzielają im lekką ręką pożyczek, które de facto wpędzają w jeszcze większą spiralę zadłużenia.

W sprawie sytuacji finansowej Polaków na Wyspach głos zabrał Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts zajmującej się pomocą naszym rodakom w wyjściu z zadłużenia:



- Niestety nie znamy dokładnie skali zadłużenia Polaków w Wielkiej Brytanii. Wiemy jednak, że aktywnie korzystają z produktów kredytowych, chcąc budować swoją przyszłość na Wyspach. Duża część wywiązuje się z zobowiązań, jednak wiele osób skuszonych perspektywą szybkiej poprawy swojego bytu i łatwością, z jaką instytucje - szczególnie parabankowe - przyznają pożyczki zadłużyło się ponad możliwość spłaty. Dla tych osób długi stanowią poważny problem, z którym często nie radzą sobie sami do momentu, kiedy trafiają na przykład do Safe Debts. W Safe Debts staramy się edukować i mówić o tym, jak zarządzać pieniędzmi mądrze, jednak pokus jest dużo i to główny powód kłopotów z zadłużaniem się ponad miarę Polaków i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce.

Astronomiczna wprost ilość pożyczek, która udzielana jest zarówno na Wyspach jak i w Polsce sprawia, że coraz więcej osób staje się niewypłacalnych. Brytyjski system wyszedł jednak naprzeciw takim osobom i umożliwił im pomoc przez rozłożenie długu na możliwe do opłacenia raty. W ten sposób spłata zadłużenia staje się mniej stresująca i pozwala stopniowo wyjść z trudnej sytuacji.

