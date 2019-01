Ministrowie rządu Theresy May porównali krytyków umowy wyjścia z UE do podstarzałych swingersów rozpaczliwie czekających na pojawienie się Scarlett Johansson?

Fot. Getty

Jak donosi dziennik „The Independent”, ministrowie rządu Theresy May, niezadowoleni z postawy posłów opozycyjnych względem umowy wyjścia wynegocjowanej z Brukselą, mieli z nich w niewybredny sposób zakpić. Michael Gove, przy wsparciu kilku innych ministrów, miał powiedzieć, że krytycy porozumienia z UE to podstarzali swingersi, którzy rozpaczliwie czekają na pojawienie się Scarlett Johansson.

Pikantne i nieco nieprzyzwoite żarty z posłów opozycji miał zacząć Michael Gove (minister środowiska, żywności i spraw wsi), który, jak twierdzi dziennik „The Independent”, miał powiedzieć, że politycy przeciwni umowie wyjścia w obecnym kształcie to swingersi w połowie lat 50., którzy wciąż czekają na to, aż pojawi się przed nimi Scarlett Johansson. Żart Gove'a miała podchwycić jedna z członkiń gabinetu Theresy May (prawdopodobnie Amber Rudd), dodając, że w miejscu Scarlett Johansson niektórzy czekają na Pierce'a Brosnana. Wreszcie w dyskusję miał się wmieszać trzeci minister, który miał dodać, że posłowie Partii Pracy czekają chyba na to, aż Scarlett Johansson przyjedzie do nich na jednorożcu.

Minister przemysłu grozi rezygnacją ze stanowiska, jeśli rząd poprze 'no deal' Brexit

Mimo dopisujących ministrom humorów na dzień przed wznowieniem debaty o Brexicie trudno przypuszczać, żeby posłom rzeczywiście było do śmiechu. Rząd oraz popierający go posłowie koalicji będą mieli zaledwie tydzień na przekonanie opozycyjnych polityków do zagłosowania 15 stycznia za umową wyjścia w kształcie wynegocjowanym z Brukselą. Wiadomo jest, że nad poparciem posłów Partii Konserwatywnej dla umowy pracuje cały sztab ludzi, którzy albo proszą o przyjęcie „najlepszej możliwej umowy”, albo grożą opóźnieniem Brexitu lub w ogóle odstąpieniem od niego.

"Polskę i UK łączy unikalna więź" - relacja z wystąpienia Anny Marii Anders w Londynie

Przebiegu dyskusji w gabinecie Theresy May za zamkniętymi drzwiami nie potwierdził rzecznik rządu. Na pytanie, czy w jej trakcie posłowie opozycji rzeczywiście zostali porównani do swingersów, rzecznik nic nie odpowiedział i tylko poprosił o kolejne pytanie.



Brexit może zostać opóźniony, jeśli parlament nie poprze umowy – twierdzi brytyjska minister