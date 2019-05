Ministrowie ostrzegają: Program dotyczący settled status „zakończy się klęską”, a 500 000 obywateli UE może nie uzyskać na czas statusu osoby osiedlonej

W dniu wczorajszym Theresa May nie tylko ogłosiła w parlamencie ofertę swojego rządu dla imigrantów z UE po Brexicie, ale też poleciła ją opublikować. W dokumencie zatytułowanym „The United Kingdom's exit...

Tuż przed Brexitem odbędzie się marsz "ostatniej szansy" wzywający do drugiego referendum

Twórcy kampanii "Put It To The People" chcą po raz ostatni zabrać głos ws. ponownego referendum. Marsz planowany jest na sześć dni przed terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.