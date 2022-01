Milton Keynes: W styczniu 2022 samochody autonomiczne wyjadą na drogi publiczne

Fot: Pxhere

W Milton Keynes ruszają masowe testy drogowe samochodów (prawie!) autonomicznych. Pojazdy jeszcze w tym miesiącu mają pojawić się na drogach publicznych. Jak to będzie wyglądało?

System Fetch, który jest wspierany przez władze councilu Milton Keynes oraz brytyjski rząd, w styczniu 2022 roku stanie się dostępny dla mieszkańców miasta za pośrednictwem aplikacji. Dzięki niej będziemy mogli zamówić samochód. Nie będzie on jednak jeszcze w pełni autonomiczny. Wciąż będzie w nim siedział kierowca, który w razie niebezpieczeństwa będzie mógł przejąć kontrolę nad pojazdem. Zasadniczo jednak, za zdalne sterowanie autem będzie odpowiadał operator. "To pojazd bez kierowcy, ale nie autonomiczny" - wyjaśniała Koosha Kaveh, stojąca na czele Imperium Drive, firmy która zajmie się testami. "Nadal jest w to zaangażowany człowiek, który będzie po prostu przebywał w centrum sterowania. Będzie kontrolował pojazd w taki sam sposób, w jaki steruje się choćby dronem".

Autonomiczne samochody na ulicach Milton Keynes

Od pewnego czasu na prywatnych terenach i parkingach wokół stadionu Milton Keynes, siedziby klubu piłkarskiego MK Dons, trwają wstępne testy samochodów autonomicznych będących częścią systemu Fetch. Biorą w nich udział zarówno piłkarze, jak i członkowie sztabu. Simon Crampton, dyrektor ds. wydajności MK Dons MK Dons, zadeklarował, że w czasach pandemii takie samochody okazały się bardzo użyteczne dla piłkarzy. Teraz, wraz z nową fazą testów, pojazdy (prawie) autonomiczne pojawią się na ulicach miasta.

Jeśli zbliżające się testy zakończą się pomyślnie, to co będzie kolejnym krokiem? Jak podaje serwis informacyjny BBC usługa w ramach następnego etapu zostanie rozszerzona na drogi publiczne i będzie oferowana jako płatna usługa dla osób dojeżdżających do pracy. "Naszym celem jest uczynienie zdalnej jazdy bezpieczniejszą od samodzielnego kierowania samochodem" - zaznaczała Kaveh.

Rozpoczyna się kolejną faza testów

Szef Transport Innovation w Milton Keynes Council, Brian Matthews, powiedział, że w ciągu dwóch lat samochody bez kierowcy staną się powszechne w mieście. "Pracowaliśmy nad tym od wielu lat. Chcemy, aby ludzie odeszli od prowadzenie samochodów" - komentował. "Szukamy szeregu rozwiązań, nie tylko tych dotyczących autonomicznych samochodów, ale również tzw. wahadłowców i pojazdów czteroosobowych".

Dodajmy, że nie tylko Milton Keynes pracuje nad tego typu rozwiązaniami. Pierwszym miastem, które przeprowadziło testy pojazdów autonomicznych był Oksford. Miały one miejsce w 2020 roku.