Mieszkańcy UK przyzwyczaili się do jedzenia z dostawą do domu w czasie lockdownu. Kurierzy nadal notują wzrost zysków

Fot. Getty

Deliveroo ogłosiło, że zyski z dostaw zamawianego jedzenia znacząco wzrosły w czasie lockdownu, a korzystna dla firmy tendencja utrzymała się nawet po złagodzeniu ograniczeń. Czy mieszkańcy UK na stałe zmienili swoje nawyki żywieniowe na skutek wielomiesięcznych ograniczeń?

Deliveroo poinformowało, że w ostatnim czasie podwoiło swoje zyski z dostaw jedzenia zamawianego prosto do domu lub do miejsc pracy w UK. Wzrost popularności zamawianego jedzenia nastąpił w czasie lockdownu, ale już po jego stopniowym znoszeniu popyt na dostawy posiłków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Nowe nawyki żywieniowe w UK z powodu lockdownu?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, czyli w czasie, gdy lockdown w całej Wielkiej Brytanii był stopniowy wycofywany, Deliveroo odnotowało aż dwukrotny wzrost zysków z tytułu dostaw posiłków. Oznacza to, że łącznie na zamówieniach dotyczących jedzenia, firma zarobiła około 148,8 mln funtów w tym okresie.

Wzrost popularności zamawianego do domu czy pracy jedzenie znacząco wzrósł w czasie ścisłego lockdownu, gdy wszystkie bary i restauracje w Wielkiej Brytanii tygodniami pozostawały zamknięte i można było jedynie zamawiać na wynos lub właśnie z dostawą pod wskazany adres. Czy popularność kupowania jedzenia z dostawą kurierską wpisze się na trwałe w nową polockdownową rzeczywistość UK?

Deliveroo spodziewa się, że w miarę upływu czasu i w miarę przywykania społeczeństwa do przywróconej normalności, mieszkańcy UK będą wracać do swoich starych nawyków żywieniowych. Choć prawdopodobnie popularność jedzenia zamawianego do domu będzie ostatecznie wyższa niż przed pandemią. Tak, czy inaczej, aktualnie utrzymujący się trend jest niewątpliwie doskonałą szansą na rozwój dla Deliveroo czy innych firm kurierskich w UK.