Michel Barnier: „Wszystko jest możliwe, Wielka Brytania może zostać w UE”

Główny negocjator ds. Brexitu z ramienia UE powiedział, że wiele może się jeszcze wydarzyć do 11 kwietnia, czyli do dnia poprzedzającego najbliższą datę wyjścia z UE. Ponadto Barnier dodał, że Wielka Brytania „może zostać” w Unii, jeśli tylko będzie tego chciała.

W czasie swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim w środę Michel Barnier powiedział, że „wszystko jest możliwe” i do 11 kwietnia – dnia przed nową datą Brexitu - wiele może się wydarzyć.

- Nikt nie chce wam ukraść Brexitu, nikt nie próbuje anulować wyniku głosowania przeprowadzonego przez Brytyjczyków. To nie Bruksela zdecydowała o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: to wy podjęliście ten wybór i to wy musicie ponieść odpowiedzialność za niego i sprostać swoim decyzjom. Nikt inny – oświadczył Barnier.

Brytyjski rząd odrzucił petycję o rezygnacji z Brexitu podpisaną przez 5,8 mln osób

- To od Wielkiej Brytanii zależy, jaką opcję wybierze… w jaki sposób sprosta odpowiedzialności i zadecyduje, jakiej chce przyszłości, ale także z jakimi zmierzy się konsekwencjami. Wielka Brytania chce opuścić Unię Europejską, co oznacza, że chce opuścić unię celną, jednolity rynek i jest gotowa na konsekwencje z tym związane – jednak, jak powiedział Donald Tusk – nadal może zostać. Wszystko jest możliwe do 11 kwietnia – dodał negocjator UE.

Szef Rady Europejskiej oraz szef Komisji Europejskiej powtórzyli, że mimo, iż szanują wynik referendum, drzwi dla Wielkiej Brytanii nadal pozostają otwarte, jeśli tylko będzie chciała zmienić swoje zdanie, zanim opuści UE.

W ubiegłym tygodniu liderzy Unii zgodzili się opóźnić termin Brexitu do 12 kwietnia na prośbę Theresy May. Jeśli brytyjski parlament poprze umowę brexitową premier, wtedy Wielka Brytania opuści UE 22 maja.

