Czego możemy spodziewać się w tym tygodniu w związku z Brexitem? Zobacz plan na najbliższe dni

Wielka Brytania znajduje się obecnie w impasie, a parlament brytyjski chce przeprowadzić serię orientacyjnych głosowań, które pomogłyby ten impas przełamać. Istnieje także niewielka szansa na to, że w tym tygodniu pod głosowanie zostanie poddana po raz trzeci umowa dotycząca Brexitu. Jaki jest zatem plan na najbliższe dni?

Za sprawą wyniku poniedziałkowego głosowania w Izbie Gmin w środę wieczorem parlament brytyjski przeprowadzi serię orientacyjnych głosowań w celu opracowania rozwiązania, które pomogłoby przełamać obecny impas związany z Brexitem.

Brexit: Zobacz, jakie opcje zostaną poddane orientacyjnym głosowaniom w Izbie Gmin

Głosowaniu w środę zostaną poddane m.in. opcja twardego Brexitu, a konkretnie, jakie działania mogłyby jej zapobiec; wykluczenie opcji Backstop; umowa o wolnym handlu w stylu kanadyjskim, co zmusiłoby Wielką Brytanię do wynegocjowania zupełnie nowej umowy; wyjście z UE przy pozostaniu w unii celnej; tzw. opcja „Norway-plus”, czyli wyjście ze Wspólnoty i pozostanie w unii celnej oraz jednolitym rynku; jak również drugie referendum ws. Brexitu. Jedną z opcji, nad którą będą głosować posłowie, będzie także znaczne przesunięcie terminu wyjścia z UE.

W czwartek z kolei – jeśli tylko Theresie May udałoby się przekonać wystarczającą liczbę opozycjonistów – mogłoby odbyć się głosowanie nad jej umową brexitową. Byłoby to już trzecie podejście do porozumienia zawartego między UE i premier. Niedawno jeden z największych zwolenników Brexitu Jacob Rees-Mogg powiedział, że jest w stanie poprzeć umowę Theresy May, gdyż obawia się, że jeśli parlament tego nie zrobi, to do Brexitu może w ogóle nie dojść.

Piątek, czyli 29 marca jest datą, którą wybrano na termin opuszczenia Unii Europejskiej, jednak Theresa May poinformowała, że w tym tygodniu zostanie to prawnie zmienione, w związku z czym najwcześniejszą datą Brexitu – na dzień dzisiejszy - miałby być 12 kwietnia.