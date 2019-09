Michael Gove mija się z prawdą ws. przygotowań do No Deal? Mali przedsiębiorcy alarmują, że twardy Brexit doprowadzi ich firmy do ruiny

Fot. Getty

Pomiędzy mikro- i małymi przedsiębiorcami a rządem powstaje coraz większa przepaść. Odpowiedzialny za przygotowania do No Deal minister Michael Gove twierdzi, że biznes w UK jest przyszykowany na każdą ewentualność, z twardym Brexitem włącznie, podczas gdy aż 2/5 właścicieli małych firm jest przekonanych o tym, że ewentualny twardy Brexit zmusi ich do zamknięcia działalności.

To, jakie nastroje panują wśród mikro- i małych przedsiębiorstw, postanowiła sprawdzić organizacja Federation of Small Businesses (FSB). Organizacja zapytała właścicieli 1 062 małych firm o to, jak ewentualny twardy Brexit może wpłynąć na prowadzoną przez nich działalność i aż 2/5 respondentów stwierdziło, że wpływ ten może być katastrofalny. Tylko 1/5 przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli negatywnie na postawione przez federację pytanie, przyznała się do tego, że w ogóle do twardego Brexitu się nie przygotowała, a aż 2/3 przedsiębiorców z tej grupy zaznaczyło, że nie byli oni w stanie przyszykować się na No Deal w tak krótkim czasie.

Jako że ryzyko chaotycznego Brexitu bez porozumienia w dniu 31 października jest wciąż bardzo prawdopodobne, to niepokojące jest to, że wiele małych firm albo w ogóle się na taką ewentualność nie przygotowało, albo stwierdziło, że nie jest się w stanie przygotować – powiedział zmartwiony Mike Cherry, prezes Federation of Small Businesses. Z kolei rzecznik British Retail Consortium powiedział: - Jesteśmy bardziej niż pewni, że choć detaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby przygotować się do Brexitu bez porozumienia 31 października, to i dla nich istnieją w tym względzie pewne ograniczenia.

Rząd nadal jednak nie podziela obaw mikro- i małych przedsiębiorców, twierdząc, że przygotowania do ewentualnego No Deal zostały zintensyfikowane, a także że na pomoc przedsiębiorcom zostało już wyasygnowane £108 mln. - Podróżujemy po UK i udzielamy przedsiębiorstwom praktycznych porad. Poza tym wraz z FSB i z innymi organizacjami dyskutujemy od trzech lat o tym, jak w najlepszy sposób wspomóc mały biznes i upewnić się, że przedsiębiorcy mają wystarczającą ilość informacji potrzebnych do dobrego przygotowania się [do Brexitu] – zaznaczył z kolei rzecznik rządu.

