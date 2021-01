MET POLICE poszukuje 50-letniego mężczyzny w związku ze śmiercią Polki. Jej zwłoki znaleziono w walizce w zachodnim Londynie

Fot. Met Police

MET POLICE upubliczniła wizerunek 50-letniego Litwina, Petrasa Zalynasa, którego chce przesłuchać w związku ze śmiercią 41-letniej Joanny Boruckiej. Zwłoki kobiety zostały znalezione 18 grudnia w walizce, w jednym z hosteli w zachodnim Londynie.



Londyńska policja rozpoczęła poszukiwania 50-letniego Petrasa Zalynasa, który może być w posiadaniu informacji na temat śmierci 41-letniej Joanny Boruckiej. Polka po raz ostatni widziana była w dniu 13 listopada, natomiast miesiąc później, 18 grudnia, jej ciało znaleziono zostało w walizce, w hostelu Pay And Sleep w Southall, w zachodnim Londynie. Scotland Yard podejrzewa, że Petras Zalynas, z pochodzenia Litwin, prawdopodobnie wyjechał z Wielkiej Brytanii, a także że mężczyzna może obecnie przebywać na terenie Niemiec.

W celu usprawnienia poszukiwań Met Police nie tylko upubliczniła wizerunek mężczyzny, ale też zwróciła się z bezpośrednim apelem o pomoc do społeczności litewskiej w Londynie. - Na szczęście bardzo rzadko znajdujemy ciało w tak szokujących okolicznościach. Wiem jednak, że dla osób, które były blisko Joanny, ta wiadomość dotycząca jej śmierci jest jeszcze trudniejsza. Nasze dochodzenie przebiega dobrze. Zidentyfikowaliśmy Petrasa Zalynasa jako osobę, z którą musimy porozmawiać, aby dowiedzieć się, co się stało z Joanną. Jestem przekonany, że są ludzie, którzy mogli widzieć Zalynasa lub którzy wiedzą, gdzie on jest. Zachęcam ich, by się do nas zgłosili. Zwracam się szczególnie do litewskiej społeczności w Londynie. Jeśli wiecie cokolwiek o miejscu pobytu Petrasa Zalynasa, to skontaktujcie się z nami. Otrzymacie wsparcie, a wasze informacje mogą okazać się kluczowe dla pomyślnego zakończenia tego śledztwa – zaapelował nadkomisarz Wayne Jolley.