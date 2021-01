Staffordshire: Policja znalazła ciało martwej Polki. Czy nasza rodaczka została zamordowana?

Fot: GoFundMe

Trwa policyjne śledztwo w sprawie śmierci polskiej kobiety, która zginęła w Newcastle. Udało się aresztować jedną osobę, której postawiono zarzuty dotyczące morderstwa.

Przypomnijmy, w sobotę 2 stycznia 2021 roku, około godziny 10, przy jednym z domów zlokalizowanych przy Cresswell Avenue w Newcastle (hrabstwo Staffordshire) znaleziono ciało martwej kobiety. Jak się później okazało była to Polka. Lokalna policja identyfikując ofiarę ustaliła, że ciało należało do 36-letniej Barbary Pawelczyk, która była zatrudniona jako pracowniczka magazynu Asdy w Lymedale Business Park. W jaki sposób doszło do jej śmierci? Lokalni śledczy prowadzą już dochodzenie w tej sprawie i próbują ustalić jakie wydarzenia doprowadziły do tej tragedii.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci polskiej kobiety, która zginęła w Newcastle.

Służbom bardzo szybko udało się zatrzymać 55-letniego mężczyznę, który został aresztowany pod zarzutem nie tylko morderstwa, ale również utrudniania śledztwa. Ostatecznie został zwolniony za kaucją. Policja zaapelowała również do wszystkich, którzy mają jakąś wiedzę związaną z tą zbrodnią o pomoc.

"Była uroczą, pełną życia osobowością, która zawsze wywoływała u nas uśmiech i będziemy za nią tęsknić. Mam nadzieję, że znajdzie spokój, na jaki zasługuje" - opisywał naszą rodaczkę jej kolega z pracy, Sean Harland, na łamach lokalnego portalu "Stoke Sentinel". We wzruszającym hołdzie dla Polki przed jej domem w North Staffordshire położono pojedynczą białą różę.

Trwa zbiórka pieniędzy na transport ciała kobiety do Polski

Tymczasem na łamach serwisu crowdfundingowego "GoFundMe" wystartowała akcja zbierania pieniędzy na transport jej ciała do Polski. "Sprowadzenie zwłok do Polski... W imieniu swoim i rodziny, bardzo Proszę Państwa o Pomoc! Prosimy o Pomoc w zebraniu pieniędzy na przewiezienie zwłok Barbary Pawelczyk - mojej przyjaciółki, zmarłej w UK. Niestety koszta transportu ciała przewyższają nasze finansowe możliwości. Prosimy o Pomoc, żeby Barbara mogła spocząć w pokoju w swoim ojczystym kraju. [*]" - czytamy na łamach portalu.

Link do akcji: https://uk.gofundme.com/f/sprowadzenie-zwok-do-polski?

