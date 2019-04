Met Office ostrzega: W wielu regionach UK pojawią się dziś burze i silne ulewy

Fot. Getty

Dzisiejszy dzień nie będzie łaskawy dla mieszkańców UK. Meteorolodzy Met Office zapowiadają burze i silne ulewy w wielu regionach kraju, a także znaczący spadek temperatury powietrza.

W dniu dzisiejszym w wielu regionach kraju będziemy mieli do czynienia z załamaniem pogody. Najtrudniejsza sytuacja będzie miała miejsce w południowo – zachodniej części kraju – w Kornwalii i Devonshire, gdzie należy się spodziewać silnych opadów deszczu, a gdzieniegdzie także wyładowań atmosferycznych. Meteorolodzy Met Office ostrzegają, że miejscami może spaść nawet 15 mm deszczu, czyli tyle, ile zazwyczaj spada w ciągu tygodnia.

Kontrowersyjna reklama golarek Gillette - Wzięła w niej udział skrajnie otyła modelka

Trudne warunki pogodowe będą dziś też panować w południowej i środkowej Walii, a także na terenie West Midlands. I tam meteorolodzy zapowiadają burze oraz ulewy. Nieco lepiej będzie natomiast w Anglii południowo – wschodniej, gdzie opady nie powinny przybrać aż tak na sile.

Good Morning all. Mainly cloudy with rain across many parts of southern England and South Wales, with some heavy bursts at times. A brighter picture further north, with sunshine for many, but feeling cold in the breeze on eastern coasts. For more: https://t.co/cQSfu1VDbo ^Ellie pic.twitter.com/8i5egH8PTE