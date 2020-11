Meghan Markle poroniła. Żona księcia Harry’ego ujawniła, że w lipcu była w drugiej ciąży

„Kiedy przytulałam swoje pierworodne dziecko, wiedziałam, że tracę drugie” – napisała Meghan Markle o swoim poronieniu w tym roku. Szczegóły ze swojego prywatnego życia księżna Sussex ujawniła w artykule opublikowanym w „New York Times”.

Żona księcia Harry’ego wyznała w artykule opublikowanym w „New York Timesie”, że poroniła w lipcu tego roku, a utrata ciąży „jest rozpaczą nie do udźwignięcia, której doświadcza wiele osób, ale mało kto o niej mówi”. Meghan Markle zwróciła także uwagę na to, że poronienie dla wielu kobiet jest nadal tematem tabu.

Meghan Markle poroniła w lipcu

W artykule Meghan opowiedziała o swoim trudnym doświadczeniu: „To był lipcowy poranek, który rozpoczął się jak każdy inny dzień”, jednak w momencie, gdy zmieniała pieluszkę swojemu synkowi Archiemu, poczuła „ostry skurcz”, po którym upadła na podłogę cały czas trzymając dziecko na rękach. Księżna napisała: „Nuciłam piosenkę, aby uspokoić nas oboje, wesoła melodia mocno kontrastowała z moim poczuciem, że coś jest nie tak. Kiedy przytulałam swoje pierworodne dziecko, wiedziałam, że tracę drugie”.

Meghan Markle opisała, jak trudny był to dla niej i dla jej męża Harry’ego okres. „Leżałam w szpitalnym łóżku trzymając rękę mojego męża. Czułam wilgoć jego dłoni i całowałam jej przegub mokry od naszych łez. Wpatrując się w zimne białe ściany, zaczynałam płakać. Starałam się wyobrazić sobie, jak sobie z tym poradzimy” – relacjonowała księżna podkreślając jednocześnie, że poronienie nie powinno być tematem tabu.

„Nie zgadzamy się co do tego, co jest prawdą”

W swoim artykule Meghan Markle odniosła się także do obecnej sytuacji globalnej. Podsumowując 2020 rok stwierdziła, że „strata i ból nękały każdego z nas”, nawiązując w ten sposób do pandemii, a także do dramatycznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, gdy dwie czarnoskóre osoby Breonna Taylor i George Floyd straciły życie z rąk policji, co później wywołało masowe protesty.

Jak napisała księżna: „Nie walczymy tylko w kwestii naszych opinii na temat faktów; jesteśmy poróżnieni nawet odnośnie tego, czy fakt jest faktycznie faktem. Nie zgadzamy się co do tego, czy nauka jest prawdziwa. Nie zgadzamy się co do tego, czy wybory zostały wygrane czy przegrane. Mimo tego, jak bardzo się nie zgadzamy i jak bardzo fizycznie możemy być zdystansowani, prawda jest taka, że jesteśmy bardziej związani niż kiedykolwiek, gdyż mimo wszystko indywidualnie i wspólnie przetrwaliśmy ten rok”.