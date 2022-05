Meghan i Harry pojawią się na Platynowym Jubileuszu Królowej, ale...

Meghan i Harry wezmą udział w Platynowym Jubileuszu Królowej, ale nie pojawią się na balkonie pałacu Buckingham podczas słynnej parady Trooping the Colour. Jak wyglądają relacje Sussexów i brytyjską rodziną królewską?

Pałac Buckingham oficjalnie potwierdził, iż książę Harry i księżna Meghan wraz ze swoimi dziećmi, Lilibet i Archie`m, wezmą udział w czerwcowym Platynowym Jubileuszu Królowej z okazji 70. rocznicy panowania Elżbiety II. "Książę Harry i Meghan, książę i księżna Sussex, są podekscytowani i zaszczyceni wzięciem udziału w celebracjach z okazji platynowego jubileuszu królowej, które odbędą się w czerwcu" - to z kolei komentarz rzecznika prasowego Sussexów. Wydaje się, że na tak istotnej uroczystości, która w Wielkiej Brytanii będzie obchodzona z wielką pompą, nie mogło zabraknąć nawet "czarnych owiec" rodziny królewskiej. Pomimo tego, że Harry i Meghan "zbiegli" z UK do USA, zrezygnowali ze swoich obowiązków oraz wyraźnie odcięli się od Pałacu Buckingham, to nadal pozostają rodziną Elżbiety II.

Czy zaproszenie ich na Platinum Jubilee jest dowodem na to, że stosunki z ich babcią oraz rodziną królewską się poprawiły? Niekoniecznie!

Harry i Meghan wezmą udział w platynowych obchodach

Książę Harry i księżna Meghan, podobnie zresztą jak okryty niesławą książę Andrzej, zamieszany w aferę wokół Jeffrey`a Epstein, nie pojawią się podczas parady Trooping the Colour na balkonie Pałacu Buckingham. Zaszczyt znalezienie się w najbliższym gronie królowej będzie dotyczył tylko i wyłącznie "czynnych" członków rodziny królewskiej.

"Po dokładnym przemyśleniu królowa podjęła decyzję, że podczas tegorocznego Trooping the Colour w czwartek 2 czerwca wystąpienia będą ograniczone wyłącznie do Jej Królewskiej Mości i tych członków rodziny królewskiej, którzy obecnie pełnią oficjalne publiczne obowiązki w imieniu królowej" - podał pałac Buckingham, w pełni wyjaśniając tę kwestię.

Sussexowie nie pojawią się jednak na balkonie Pałacu Buckingham

Dodajmy, że Sussexowie ostatni raz wzięli udział w paradzie Trooping the Colour w 2019 roku. Dla 11-miesięcznej Lilibet będzie to pierwsze spotkanie "na żywo" ze swoją prababcią.