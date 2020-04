Mąż zabił żonę po tygodniu domowej izolacji - to pierwszy taki przypadek w UK

Tragedia w walijskim Cwmbran - mąż został oskarżony o morderstwo swojej żony. Jak widać nie wszyscy psychicznie potrafią poradzić sobie z domową izolacją wymuszoną przez pandemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Jak czytamy łamach "The Daily Mirror" w niewielkim mieście Cwmbran zlokalizowanym w hrabstwie Torfaen na południu Walii zamordowano 67-letnią Ruth Williams. Kobieta przebywała w domowej izolacji z powodu trwającej pandemii koronawirusa i niejako naturalnie, pierwszym i głównym podejrzanym o popełnienie tej zbrodni został jej mąż, 69-letni Anthony Williams. Według brytyjskich mediów mamy być może do czynienia z pierwszym morderstwem popełnionym w takich warunkach.

Zobacz też: Polski przestępca poszukiwany ENA przez 18 lat (!!!) ukrywał się w hrabstwie Surrey

Do morderstwa miało dojść podczas... pierwszego weekednu po tym, jak rząd ogłosił ogólnonarodowy lockdown. Lokalna policja w domu Williamsów pojawił się w minioną sobotę, około godziny siódmej rano. Kobieta została znaleziona nieprzytomna, co miało być efektem kłótni z mężczyzną, który był jej mężem od 44 lat. Ruth Williams zmarła tuż po tym, jak została przewieziona do szpitala Royal Gwent Hospital w Newport .

Osobą, na którą padło oskarżenie o morderstwo był jej mąż, Anthony Williams. Mężczyzna został aresztowany i stanął już przed sądem. Na razie emerytowany pracownik budowlany inżynier przed obliczem Cardiff Magistrates’ Court potwierdził swoje dane personalne.

Nie przegap: Brytyjski rząd pomaga małym i średnim przedsiębiorcom - jak działa Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS)?

"To wielki szok dla wszystkich. Po prostu nie możemy tego ogarnąć: - komentował dla "Mirrora" lokalny radny Ron Burnett. "Znałem ich osobiście, dlatego uważam, że to wydarzenie jest bardzo niepokojące. Nie chce wypowiadać się na ten temat. chciałbym jedynie przekazać swoje kondolencje dla rodziny. Ruth pracowała w Asdzie przez wiele, wiele lat i jestem pewien, że [to wydarzenie] było to dla wszystkich szokiem".