Matt Hancock: Nowe MEGA LABORATORIA zwiększą liczbę testów wykonywanych w UK do ponad 1 mln dziennie. I to już w styczniu

Fot. Getty

Minister zdrowia Matt Hancock zaznaczył, że „niezbędne do pokonania koronawirusa” jest odpowiednie przekształcenie placówek diagnostycznych i zwiększenie ich zdolności testowych. Minister zapowiedział otwarcie dwóch mega laboratoriów, które już w styczniu będą zdolne do wykonywania nawet 600 000 testów na obecność Sars-CoV-2 dziennie, zwiększając tym samym ogólnokrajową zdolność testowania do ponad 1 mln.

Rząd brytyjski stawia na masowe testowanie społeczeństwa, zmieniając nieco strategię. Już wkrótce testowane będą nie tylko osoby objawowe, ale przede wszystkim osoby bezobjawowe, co pozwoli na zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie. W celu zwiększenia zdolności testowania, w Szkocji i w mieście-uzdrowisku Royal Leamington Spa powstaną dwa MEGA LABORATORIA, z których każde będzie w stanie przebadać nawet 300 000 próbek dziennie. Ogromne laboratoria mają stanowić fundament nowej strategii rządu w zakresie masowego testowania, nazwanej „Operation Moonshot” („Operacja Lot na Księżyc”).

Testowanie na masową skalę – sposób na pokonanie koronawirusa

Wszystko zatem wskazuje na to, że po kilku miesiącach walki z koronawirusem – naznaczonych wieloma błędami, rząd zdecydował się ostatecznie postawić na masowe testowanie obywateli. Jak na razie bowiem nie sprawdził się system NHS Test and Trace, który skupił się właśnie na objawach i który informuje ludzi o fakcie przebywania w bliskiej odległości od osoby zakażonej. Nie sprawdzają się też kolejne lockdowny, bo choć prowadzą one do znacznego zmniejszenia się liczby osób chorych, to z drugiej strony powodują katastrofalne skutki dla gospodarki.

Nie weszliśmy w ten kryzys z dobrze rozbudowanym przemysłem diagnostycznym, ale zbudowaliśmy takowy, a te dwa mega laboratoria to kolejny krok naprzód. Przekształcenie brytyjskich ośrodków diagnostycznych jest nie tylko niezbędne do pokonania tego wirusa, ale także do przygotowania się na testowanie na masową skalę w przyszłości. Praca wykonywana w tych laboratoriach przyczyni się ostatecznie do ratowania życia i jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, aby to osiągnąć – zaznaczył Matt Hancock w najnowszym wywiadzie.

Przypomnijmy, że pilotażowy program testowania całego społeczeństwa ruszył niedawno w Liverpoolu, gdzie regularnym wymazom poddawanych jest 500 000 ludzi, niezależnie od tego, czy mają jakieś symptomy, czy nie. Poza tym setki tysięcy testów zostało też rozesłanych do testowania ludzi bezobjawowych w Nottinghamshire, Yorkshire, West Midlands i w kilku dzielnicach Londynu.