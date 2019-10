Matka dwójki dzieci dostała dożywotni zakaz latania Ryanairem za kłótnię z personelem. Potraktowano ją „jak przestępcę” - twierdzi kobieta

Przez awarię systemu internetowego, doszło do nieporozumienia.

Rodzina lecąca z lotniska Stansted na weekend do Francji, próbowała wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład.

Matka dwójki dzieci otrzymała dożywotni zakaz latania samolotami linii Ryanair po tym, jak oskarżono ją o napaść na personel lotniczy. Kobieta próbowała wraz z rodziną wejść na pokład w trybie priorytetowym, za który wniosła opłatę. Okazało się jednak, że system internetowy opłaty tej nie zarejestrował…

Historia opisana na łamach portalu „Metro” składania do ostrożności przy rezerwowaniu biletów przez internet. Matka dwójki dzieci otrzymała dożywotni zakaz korzystania z usług lotniczych Ryanaira, ponieważ miała dopuścić się napaści na pracownicę personelu pokładowego. Kobieta twierdzi, że do napaści nie doszło, jednak za pracownicą murem stanęli inni członkowie załogi.

Pasażerka Ryanaira wybierała się ze swoją rodziną do Bordeaux we Francji, na rodziny kuzynki. Jednak na lotnisku Stansted pojawił się problem z wykupionym przez rodzinę priorytetowym wejściem na pokład i ostatecznie w sprawę zaangażowano nawet policję. Pasażerce postawiono zarzut napaści na pracownicę linii lotniczych, ale kobieta zaprzecza, twierdząc, że to personel zachowywał się jak „szalony tłum chuliganów”, który bez żadnego powodu potraktował ją „jak przestępcę”. Mimo że policja nie aresztowała pasażerki, linie lotniczy poinformowały, że kobieta już nigdy więcej nie skorzysta z uch usług.

Jak podaje portal „Metro”, 23 sierpnia pakując się na wyjazd do Francji, kobieta i jej mąż zdali sobie sprawę, że mają więcej bagażu, niż wcześniej planowali. Postanowi więc zarezerwować przez stronę internetową Ryanaira pierwszeństwo wejścia na pokład, aby móc zabrać więcej bagażu. Małżeństwo twierdzi, że w chwili, gdy dokonywali zakupu, witryna linii lotniczych uległa awarii i w konsekwencji para nie otrzymała informacji potwierdzającej zakup biletu priorytetowego. Ponieważ jednak pieniądze za priorytet zostały już przez nich przelane, uznali, że zakup został poprawnie dokonany.

Razem z córką, synem i dziewczyną syna udali się następnie lotnisko, ale kiedy dotarli do początku kolejki priorytetowej, członek personelu linii lotniczych powiedział im, że owszem lot priorytetowy został zarezerwowany, z tym że tylko na lot powrotny. Rodzinę skierowano więc na sam koniec kolejki zwykłej - do samolotu mieli zatem wsiąść dopiero na samym końcu, mimo poniesionej dodatkowej opłaty.

Następnie jedna z pracownic Ryanaira miała „agresywnie” powiedzieć rodzinie, że muszą zostawić część bagażu, ponieważ nie mają biletu priorytetowego. W rozmowie z „Metro” poszkodowana pasażerka stwierdziła, że cała jej rodzina od samego czuła się traktowana jak grupa przestępców. Kobieta stwierdziła, że pracownica Ryanaira miała zachowywać się nieprofesjonalnie i skrajnie niegrzecznie wobec jej bliskich. Rodzina została poinformowana, że jeśli chcą zabrać ze sobą dodatkowy bagaż, to muszą za to dodatkowo zapłacić.

Mimo wniesienia opłaty przez internet, mąż oskarżonej pasażerki postanowił zapłacić za nadbagaż i wyciągnął kartę. Zirytowany powiedział przy tym pracownicy personelu lotniczego, że „jeśli potrzebowała dodatkowych pieniędzy, nie jest to dobra droga”. Pracownica miała wtedy rzekomo zaczął „krzyczeć, że narusza jej osobistą przestrzeń i że ona wykonuje swoją pracę”. Rodzina zaprzecza, żeby ktokolwiek naruszył osobistą przestrzeń pracownicy. Po wymianie jeszcze paru zdań, pracownica miała się bardzo zdenerwować i rozpłakać. Według relacji pasażerki, rozpłakana pracownica Ryanaira miała następnie oskarżyć kobietę o „spoliczkowanie”. Oskarżona kobieta zaprzeczyła, jednak w tym momencie grupa pracowników linii lotniczych miała zebrać się wokół rodziny i stwierdzić zgodnie, że byli świadkami spoliczkowania.

Pasażerka powiedziała, że jeden z pracowników robił „niegrzeczne miny”, ale został upomniany przez innego pracownika, który przypomniał mu, że nie może zachowywać się tak w stosunku do klienta. Na miejsce została wezwana policja, a matka dwójki dzieci nie mogła polecieć lotem, za który zapłaciła. Policja nikogo nie aresztowała. Kobieta miała otrzymać później wiadomość e-mail z informacją, że otrzymała dożywotni zakaz korzystania z usług lotniczych firmy Ryanair. Na łamach portalu „Metro” kobieta stwierdziła, że to jej rodzina jest „ofiarą” w tej sytuacji i potępiła Ryanaira za „kłamstwo” i „brak szacunku”.

