Matka 4-ki dzieci ledwo wiązała koniec z końcem pobierając Universal Credit. Stała się milionerką, gdy w ciągu 10 dni dwukrotnie wygrała w BINGO

Nadal trwają poszukiwania zwycięzcy loterii. Wygrał 76 mln funtów i wciąż nie odebrał nagrody 5, 15, 17, 37, 44 oraz 7 i 11 jako "szczęśliwe gwiazdy" są zwycięskimi numerami na loterii euromillions. Jednak właściciel kuponu do dzisiaj nie zgłosił się po wygraną.

Brytyjczyk, którego żona prosiła, aby przestał kupować losy na loterii, wygrał 18 milionów funtów! 87-letni Brytyjczyk, którego żona prosiła o to, by nie wydawał pieniędzy na zakup losów w National Lottery, bo nie mają szczęścia, wygrał 18 milionów funtów. Mężczyzna mówi, że jest to jego pierwsza wygrana...

Mężczyzna, który wygrał na loterii wydał wszystko na... samochody! Tom Naylor 17 lat temu stał się multimilionerem za sprawą loterii. Pieniądze, które wygrał przeznaczył na zakup samochodów. Wielu samochodów.

W 25. rocznicę National Lottery padła wygrana w EuroMillions - ktoś w UK stał się bogatszy o 105 mln funtów! To się nazywa strzał w dziesiątkę! W 25. rocznicę pierwszego losowania brytyjskiej National Lottery w UK padła wygrana sięgająca 105 mln funtów! Taką właśnie kwotę wygrała osoba biorąca udział w loterii...

Brytyjka, która wygrała milion funtów w National Lottery, mówi, że nie zrezygnuje ze swojej wymarzonej pracy „Przeszłam trudne szkolenia, aby zostać położną… Dlaczego miałabym rezygnować z pracy, którą kocham? Bo mam więcej funtów na koncie?” – powiedziała Brytyjka, która wygrała milion funtów w National Lottery.

Milioner co pół godziny Średnio, co pół godziny jakiś szczęśliwiec trafia przysłowiową „szóstkę” w lotka i zostaje milionerem. Nic więc dziwnego, że marzenie o wygranej jest tak wielkie.

Brytyjczyk wyszedł do sklepu po mleko i wygrał milion funtów! Takie wiadomości z pewnością miło się czyta. Pewien Brytyjczyk chcąc napić się typowej brytyjskiej herbaty z mlekiem, musiał po nie wyjść do sklepu. To skusiło go do kupienia losu na loterię.

Budowlaniec w UK oddał znalezione 30 funtów, a tego samego dnia wygrał 50 tys. u bukmachera! Historia tego brytyjskiego robotnika udowadnia, że warto być uczciwym, ponieważ nie wiadomo kiedy los nam za to podziękuje. Brytyjczyk znalazł w bankomacie 30 funtów i uczciwie oddał pieniądze. Tego samego...