Gigantyczna wygrana w loterii EuroMillions w UK! Szczęśliwiec zgarnął pełną pulę £123 000 000

Fot. Getty

£123 000 000 – to jedna z najwyższych wygranych, jaka kiedykolwiek padła w Wielkiej Brytanii. The National Lottery ogłosiła, że pełną pulę we wczorajszej loterii EuroMillions ponownie w tym roku wygrał Brytyjczyk.

Jak podała The National Lottery wygrana w wysokości £123 000 000 to trzecia najwyższa wygrana w historii gier losowych organizowanych w Wielkiej Brytanii. Wcześniej wyższą pulę zgarnęło jedynie w 2012 r. małżeństwo z Suffolk, Adrian i Gillian Bayford, którzy wygrali £148 000 000, a także małżeństwo Colin i Chris Weir z Largs Północnym Ayrshire w Szkocji, którzy zgarnęli pełną pulę w wysokości £161 000 000.

Czytaj także: Oto 10 największych zwycięzców loterii w UK. Zobacz, co robią dzisiaj i jak zmieniło się ich życie

Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie został zakupiony szczęśliwy kupon, ale wiadomo już, jakie liczby dały anonimowemu wciąż Brytyjczykowi wygraną. Były to liczby 25, 27, 39, 42 i 46., a także dwie szczęśliwe liczby 11 i 12.

Ten rok jest dla Brytyjczyków wyjątkowo szczęśliwy, jeśli chodzi o liczbę i wielkość wygranych. 1 stycznia Frances Connolly z Irlandii Północnej wygrała w EuroMillions £114 900 000, Ade Goodchild zgarnął w marcu £71 000 000, a anonimowy Brytyjczyk wygrał w kwietniu £35 200 000.

To Cię zainteresuje: Brytyjczyk wygrał na loterii. Nagrody nie odbierze, ponieważ jest oskarżony o podrobienie losu

Loteria EuroMillions organizowana jest od 2004 r. Początkowo w losowaniu brali udział jedynie obywatele Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, natomiast wkrótce dołączyli o nich także obywatele Austrii, Belgii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii i Szwajcarii. Losowania w EuroMillions odbywają się we wtorki i piątki wieczorem.

SZOK: Mężczyzna, który wygrał na loterii wydał wszystko na... samochody!