Masz pleśń w domu? Płacisz więcej za ogrzewanie przez nieszczelne okna? Twój landlord nie dba o wynajmowane mieszkanie? Zobacz, jak możesz egzekwować swoje prawa

Mało kto wie, kiedy może żądać od agencji lub landlorda naprawy usterki występującej w posiadłości, a w przypadku ignorowania tej prośby domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone przez pleśń, zawilgocenie mieszkania, nieszczelne okna, przez które musiał ponieść wyższe koszty związane z ogrzewaniem. O tym, jak najemcy mogą egzekwować swoje prawa, zapytaliśmy panią Barbarę Dytwińską z kancelarii Grahama Riley'a Graham M Riley & Co Solicitors.

Brytyjskie władze walczą coraz aktywniej z nieuczciwymi landlordami, o czym świadczą m.in. regulacje, które weszły w życie w czerwcu tego roku dotyczące zwolnienia najemców z opłat administracyjnych, jakie do tej pory narzucały im agencje lub wynajmujący.

Istnieje jednak wiele innych spraw, które są dla najemców problemem, jednak niewielu z nich wie, jak mogą się domagać napraw, a nawet odszkodowań za ignorancję, jakiej dopuścili się wobec nich landlordzi lub agencje.

Zaniedbane mieszkania w Wielkiej Brytanii, w którym wilgoć i pleśń to norma, są najczęstszą zmorą najemców. Niestety niewielu z nich wie tak naprawdę, jakie przysługują im prawa i czego mogą wymagać od swoich landlordów.

W związku z tym, że otrzymaliśmy wiele zapytań ze strony naszych czytelników dotyczących kwestii związanych z wynajmem mieszkań w Wielkiej Brytanii, postanowiliśmy zapytać o zdanie eksperta w temacie panią Barbarę Dytwińską z Graham M Riley & Co Solicitors.

Z Państwa doświadczeń, jako firmy prawniczej specjalizującej się w rozwiązywaniu problemów z landlordami, z jakimi problemami dotyczącymi wynajmu najczęściej spotykają się Polacy?

Większość naszych rodaków mieszka w wynajętych mieszkaniach i domach, a wielu z nas wynajmuje tak zwane domy councilowskie. Dlatego problem zaniedbanych domów i mieszkań uderza w nas szczególnie. Niestety, pomieszczenia pod wynajem często nie są kochane przez ich właścicieli ponieważ właściciele skupieni sią głownie na czerpaniu zysków z wynajmu, niż na wydawaniu pieniędzy na naprawy. I tu nie ma reguły.

Nie tylko prywatni właściciele, ale również agencje mieszkaniowe często ignorują prośby o naprawy albo przedłużają dzień naprawy w nieskończoność lub po prostu twierdzą, że to najemcy są winni zniszczeń i odmawiają napraw. Na terenie Wysp główne problemy związane z zaniedbanym stanem domów to problemy z wilgocią i różnymi rodzajami pleśni.

Dzięki naszym klientom, na podstawie wewnętrznych danych statystycznych, możemy stwierdzić, że w wielu domach i mieszkaniach są spruchniałe okna, uszkodzona izolacja ścian szczelinowych, zapadanie się budynków, problemy z boilerami i ogrzewaniem, gromadząca się woda pod podłogami, przeciekające dachy, problemy z zepsutym orynnowaniem, inwazje różnych szkodników i tym podobne. Wszystkie te problemy są konsekwencją zaniedbania domów i mieszkań.

Proszę powiedzieć, jakie prawa przysługują osobie wynajmującej?

Agencje i właściciele posesji są odpowiedzialni za częste kontrole ich własności, na przykład system gazowy musi być sprawdzany corocznie, a elektryka raz na pięć lat. Właściciele są odpowiedzialni za przeprowadzenie napraw i utrzymanie lokalu w takim stanie, w jakim został on wynajęty oraz upewnienie się, że nieruchomość jest w odpowiednim stanie do zamieszkania. Dlatego najemcy mają prawo do złożenia skargi.

Powszechną zasadą jest skierowanie pierwszej skargi bezpośrednio do landlorda lub do agencji, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że rozwiążą oni problem i naprawią usterkę. Najemcy mają również prawo dopominać się napraw, jeśli usterka wciąż trwa i nie została naprawiona. Najlepszym sposobem jest zwrócenie się do agencji lub landlorda na piśmie, ponieważ najemcy będą musieli udowodnić później, że starali się rozstrzygnąć sytuację w sposób polubowny.

Jeśli natomiast okaże się, że właściciele ignorują wnioski i skargi najemców przez dłuższy czas, wtedy najemcy mogą skorzystać z sekcji 11 Ustawy o Wynajmujących i Najemcach, a to prawo pozwala najemcom na wszczęcie postępowania sądowego i domaganie się odszkodowania.

Wysokość odszkodowania będzie zależeć od stopnia zniszczeń, od czasu w którym dom był w złym stanie podczas jego zamieszkiwania, kosztów mienia zniszczonego przez pleśń oraz innych poniesionych kosztów, takich jak na przykład nadpłaty za ogrzewanie w domu z zepsutymi oknami. Główna suma odszkodowania reprezentuje procent czynszu, czy też „rentu”, płaconego w czasie, kiedy najemca mieszka w zaniedbanej nieruchomości.

Gdzie może się udać najemca z prośbą o pomoc, jeśli jego landlord nie gwarantuje mu podstawowych warunków zawartych w umowie?

Kiedy procedura składania wniosków i skarg zostanie wyczerpana, i okaże się, że właściciele i agencje rzeczywiście ignorują swoje obowiązki, polecamy zadzwonić do adwokatów specjalizujących się w tego rodzaju sprawach odszkodowawczych.

Oczywiście istnieją inne sposoby składania skarg, na przykład do councilu lub do rzecznika praw obywatelskich, ale najskuteczniejsza jest procedura prawa cywilnego z nakazem sądowym. Adwokaci w procedurze cywilnej aranżują wizytę niezależnego inspektora budowlanego, który przygotowuje raport o naprawach nieruchomości, który adwokaci posyłają właścicielom i agencjom wzywając do podjęcia napraw pod naciskiem wniesienia sprawy na wokandę.

Jeśli do napraw nie dojdzie, wtedy adwokaci kontynuują roszczenie w sądzie aż do jego rozstrzygnięcia. Zapraszamy polskich najemców do nas, aby bezpłatnie porozmawiać o tym problemie w języku polskim.

