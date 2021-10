Martwisz się obniżeniem zasiłku Universal Credit? Zobacz, co możesz zrobić, by podreperować swoje finanse

Jest kilka sposobów, by zwiększyć wielkość domowego budżetu

Likwidacja dodatku do Universal Credit - co można zrobić dla podreperowania finansów?

Fot. Getty

Od 6 października kwota zasiłku Universal Credit zmalała o £86,67 miesięcznie, a obniżka dotyczy wszystkich osób korzystających z pomocy państwa – nie ma w tym względzie żadnych wyjątków. Jeśli zatem martwisz się o wielkość domowego budżetu z uwagi na likwidację covidowego dodatku, to sprawdź, czy nie możesz w jakiś inny sposób podreperować jeszcze swoich finansów.

Jeśli borykasz się z wysokimi kosztami życia

Jeśli borykasz się z coraz wyższymi kosztami życia i jeśli nie starcza Ci na zaspokojenie podstawowych potrzeb, to możesz liczyć na pomoc w opłaceniu tych codziennych wydatków. Pomoc oferują np. lokalne councile, które emitują specjalne vouchery uprawniające do:

otrzymania gorącego posiłku;

zakupu tańszych mebli z drugiej ręki;

zakupu tańszego sprzętu AGD - np. kuchenki, pralki.

Councile operują w ramach programu „pomocy socjalnej” i warto jest się dowiedzieć, czy nasza lokalna rada oferuje tego typu pomoc. Poza tym warto jest się zastanowić m.in. nad zredukowaniem kosztów mediów, a zatem nad zamianą dostawcy gazu i prądu na tańszego, nad zmianą dostawcy telewizji i internetu, czy wreszcie nad naprawą wadliwego sprzętu (choćby wodomierza), który może podawać błędny odczyt odnośnie zużycia wody.

Jeśli borykasz się z zakupem podstawowych produktów żywnościowych

Każdy, kto boryka się z niedoborem żywności, może w UK skorzystać z banków żywności. Dodatkowo osoby o niskich dochodach mogą robić zakupy w specjalnych sklepach z tańszymi produktami spożywczymi.

Pomoc w pokryciu należności czynszowych

W UK można także uzyskać pomoc w celu pokrycia należności czynszowych – w ramach programu discretionary housing payment (DHP). Program jest finansowany przez lokalny council, a żeby do niego przystąpić należy:

podać, dlaczego nie stać nas na opłacenie czynszu;

podać, dlaczego nie możemy przenieść się do tańszego mieszkania;

poinformować, jeśli problem z zapłatą czynszu wpływa na sytuację osoby, która pozostaje pod naszą opieką – dziecka lub osoby starszej;

przedstawić wszelkie wymagane dokumenty – na przykład szczegóły dotyczące długów lub list od lekarza.

Jeśli spłacasz kredyt

Jeśli masz problem ze spłatą kredytu, to możesz się kwalifikować do otrzymania rządowej pożyczki w celu spłaty odsetek od kredytu. Program funkcjonuje pod nazwą support for mortgage interest (SMI).

Council tax

Osoby borykające się z kłopotami finansowymi mogą wystąpić do lokalnego councilu o obniżenie kwoty council tax albo w ogóle o jego tymczasowe zniesienie. W tym zakresie można uzyskać:

rabat - np. dla jednej osoby lub w stosunku do nieruchomości, która nie jest przez nikogo zamieszkiwana;

ulgę dla kwoty Council Tax (Council Tax Reduction (CTR)), dla osób o niskich dochodach;

inną ulgę, która nie stanowi Council Tax Reduction.