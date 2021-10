Rząd ogłosił radykalne zmiany na czerwonej liście. 47 krajów ma zostać usuniętych

Fot. Getty

Minister Transportu ogłosił radykalne skrócenie czerwonej listy. Z red list ma zniknąć aż 47 państw. Skąd taka decyzja rządu?

W czwartek popołudniu angielskie władze ogłosiły, że od poniedziałku 11 października 2021 roku od godziny 4:00 rano obowiązywać będzie skrócona czerwona lista. Dlaczego z red list usunięto aż 47 krajów i które destynacje wciąż pozostaną na czerwonej liście?

Które kraje pozostaną na czerwonej liście?

Tuż po weekendzie z czerwonej listy znikną prawie wszystkie państwa i terytoria - między innymi popularne miejsca turystyczne takie, jak na przykład Brazylia, Meksyk czy RPA. Na red list pozostanie jedynie siedem państw, uznanych za stwarzające obecnie największe ryzyko epidemiczne, do których należą: Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Haiti, Panama, Peru i Wenezuela.

Przypomnijmy, że zasady dla wszystkich (również zaszczepionych) podróżujących z czerwonej listy są bardzo surowe i obejmują przede wszystkim płatne z własnej kieszeni trzy testy (jeden test przed podróżą i dwa testy już w UK) i 10-dniową kwarantannę hotelową, której nie da się skrócić. Od poniedziałku podróżni z 47 krajów usuniętych z red list nie będą już musieli odbywać płatnej kwarantanny hotelowej – zamiast tego wystarczy kwarantanna domowa, która może być skrócona po uzyskaniu negatywnego wyniku dodatkowego dobrowolnego testu 5. dnia.

Ponadto, Grant Shapps poinformował, że rząd podjął decyzję o uznawaniu szczepień osób przybywających z 37 krajów i terytoriów, między innymi z Brazylii, Ghany, Hongkongu, Indii, Pakistanu, RPA i Turcji. Oznacza to, że podróżni z tych miejsc będą mieli szansę całkowitego uniknięcia kwarantanny oraz uniknięcia testu przed podróżą i testu 8. dnia w UK, jeśli spełnią warunki pełnego zaszczepienia przedstawione na rządowych stronach gov.uk.

Dlaczego Anglia skróciła red list?

Ogłaszając decyzję, minister Transportu Grant Shapps powiedział, że radykalne skrócenie czerwonej listy jest „dużym krokiem naprzód” dla brytyjskiej branży turystycznej i dla samych podróżnych: „W związku z jesiennymi feriami i zimą tuż za rogiem, ułatwiamy rodzinom i bliskim ponowne spotkanie, znacznie zmniejszając liczbę miejsc na czerwonej liście, między innymi dzięki wzmożonym wysiłkom na rzecz globalnych szczepień. Przywrócenie zaufania do podróży jest kluczem do odbudowy naszej gospodarki i kraju. Mając mniej ograniczeń i więcej osób podróżujących, wszyscy możemy dalej bezpiecznie iść naprzód na naszej drodze do zdrowia”.