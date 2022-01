Marihuana zostanie „zdekryminalizowana” w Londynie? Burmistrz Londynu nie chce dłużej ścigać młodych ludzi złapanych na paleniu

Fot. Getty

Burmistrz Londynu Sadiq Khan chce przestać ścigać młodych ludzi za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. I choć burmistrz nie ma mocy, by formalnie zdekryminalizować używanie tej substancji, to może spowodować, że lokalna policja odstąpi od aresztowania młodych ludzi.

Burmistrz Londynu planuje ponoć zakończenie ścigania młodych ludzi złapanych na używaniu konopi w stolicy. W zamiarze burmistrza ma być wprowadzenie nowego programu, który umożliwiłby osobom poniżej 25. roku życia, przyłapanym na paleniu marihuany, wzięcie udziału w zajęciach na temat korzystania z narkotyków. Jak donosi „Daily Telegraph”, funkcjonariusze policji mieliby wstrzymywać się z aresztowaniem młodych złapanych na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyku i oferować im w zamian za to bardziej pozytywne rozwiązanie. Wiadomo jest bowiem, że Sadiq Khan nie ma uprawnień legislacyjnych, aby marihuanę w Londynie zdekryminalizować lub zmienić jej klasyfikację, ale ma środki, aby złapanym na paleniu młodych ludzi nie utrudniać życia. - Burmistrz jest głęboko przekonany, że zażywaniu narkotyków i związanych z nimi przestępstw można zapobiec, a nie, że są one nieuniknione. Dlatego jego podejście do rozwiązywania tych problemów jest zakorzenione w odstraszaniu i wczesnej interwencji. City Hall ściśle współpracuje z grupami pomocowymi w całym Londynie, zapewniając im zasoby, których potrzebują, aby zwalczać ubóstwo, alienację i brak możliwości, aby przyczynić się do trwałej zmiany w lokalnych społecznościach – zaznaczył rzecznik burmistrza.



Boris Johnson wydaje wojnę użytkownikom narkotyków

Polityka Sadiqa Khana w stosunku do użytkowników marihuany stoi w pewnej sprzeczności z polityką zaproponowaną niedawno przez Borisa Johnsona, który zapowiedział rozprawienie się z nielegalnymi substancjami w ramach 10-letniego planu zwalczania przestępstw związanych z narkotykami. Premier ogłosił, że jego rząd nie będzie siedzieć bezczynnie, gdy ludzie zażywają także narkotyki klasy A i że będzie utrudniał im życie. - Zastanawiamy się, jak poradzić sobie z tak zwanymi okazjonalnymi, dobrze bawiącymi się użytkownikami narkotyków, którzy uważają, że nie są częścią problemu. W końcu ich popyt prowadzi do tworzenia problemu. 300 000 użytkowników narkotyków, trzeba sobie poradzić z tym, co się tam dzieje, trzeba się upewnić, że oni otrzymają odwyk, trzeba walczyć z gangami. Trzeba też pomyśleć o tym, jak popyt na narkotyki ze strony [lifestyle users] wpływa na korzyści ekonomiczne osiągane przez gangi – zaznaczył premier w grudniu.