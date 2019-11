Manifest wyborczy Brexit Party: „Rewolucja polityczna dla zwykłych ludzi”. Zobacz, co obiecuje partia Farage’a

Fot. Getty

Brexit Party ogłosiła swój oficjalny program wyborczy. Nigela Farage nie chce jednak nazywać programu „manifestem”, ale „kontraktem z ludźmi”. 22-stronicowy dokument zawiera propozycje partii dotyczące takich kwestii, jak imigracja, obniżenie podatków dla „zwykłych ludzi” czy zmiany w służbie zdrowia. Zobacz najważniejsze punkty programu wyborczego Brexit Party.

Nigel Farage powiedział, że Brexit Party chce doprowadzić do „rewolucji politycznej dla zwykłych”, której Brexit jest dopiero początkiem. Komentatorzy politczni z BBC zarzucają programowi wyborczemu Brexit Party, że zawiera wiele haseł, ale mało konkretów, mówiących o sposobach realizacji obietnic wyborczych. Poniżej przedstawiamy cztery kluczowe kwestie poruszone w manifeście wyborczym Brexit Party Nigela Farage’a.

Brexit

Głównym motywem Brexit Party w kwestii opuszczenia Unii Europejskiej nie jest ani ‘no deal’, ani krytyka dotychczasowych osiągnięć rządu konserwatystów. Jak się okazuje, Brexit Party zobowiązała się do tego, by nie dopuścić do żadnego kolejnego przedłużenia okresu przejściowego (transition period), czyli okresu, w który Wielka Brytania będzie musiała wciąż przestrzegać zasad unijnych, ale już będzie pozbawiona możliwości tworzenia unijnego prawa. Aktualnie okres przejściowy ma zakończyć się pod koniec 2020 roku. Jednak trudno przewidzieć, czy nie zostanie przesunięty ze względu na przedłużające się problemu z umową brexitową.

Polityka imigracyjna

Nigel Farage mówił głośno o zmniejszeniu salda migracji do 50 000 rocznie, jednak nie zostało to zapisane w manifeście. W dokumencie znajdują się natomiast ogólne obietnice „zmniejszenia rocznej imigracji”. BBC zauważa jednak pewną głębszą nieścisłość między tym, co obiecywał Farage, a tym, co ostatecznie pojawiło się w programie wyborczym. Saldo migracji to różnica między migrantami napływającymi do kraju (imigrantami), a opuszczającymi kraj (emigrantami). Oznacza, to że samo zmniejszenie rocznej imigracji niekoniecznie doprowadzi do zmniejsza salda migracji. Obietnica Farage'a oraz zapis w manifeście dotyczą zatem dwóch różnych kwestii.

NHS

Brexit Party chce, by brytyjska służba zdrowia pozostała własnością publiczną - będzie więc dążyć do zablokowania prywatyzacji NHS. Dodatkowo, politycy Farage'a chcą, by gabinety lekarskie były czynne 24 godziny na dobę. Chcą również, by kursy i szkolenia dla pielęgniarek i położnych były dostępne również dla osób bez dyplomów.

Podatki

Brexit Party proponuje zniesienie podatku VAT na paliwo po Brexicie (obecnie naliczane w wysokości 5 proc.). BBC szacuje, że rozwiązanie takie przyniosłoby korzyść gospodarstwom domowym w wysokości 65 funtów rocznie (a łącznie 1,7 miliarda funtów rocznie).

Dodatkowo, małe przedsiębiorstwa, płacące podatek korporacyjny, mogłyby liczyć na ulgi podatkowe w wysokości 10 000 funtów. Brexit Party chce także zniesienia podatku od spadków.