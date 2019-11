Manifest wyborczy Liberalnych Demokratów: Czy poza odwołaniem Brexitu Lib Dem ma coś ciekawego do zaoferowania?

Fot. Getty

Główną obietnicą wyborczą Liberalnych Demokratów jest odwołanie Brexitu. To właśnie dzięki temu zobowiązaniu partia znacznie zyskała w sondażach. Jak się jednak szybko okazało, skok poparcia nie był na tyle duży, by Lib Dem było w stanie wygrać grudniowe wybory. Czy oprócz pozostania w Unii Europejskiej partia Jo Swinson ma coś ciekawego do zaoferowania? Zobacz najważniejsze punkty oficjanego manisfestu wyborczego Liberalnych Demokratów.

Nagły skok popularności Liberalnych Demokratów nastąpił tuż po tym, jak partia zobowiązała się do odwołania Brexitu w razie wygranych wyborów. Jednak napływ nowych zwolenników nie okazał się aż tak silny, by zwycięstwo Lib Dem stało się realnie możliwe. Rodzi się więc pytanie: Czy demokraci mają coś ciekawego do zaoferowania poza odwołaniem Brexitu? Poniżej przedstawiamy główne punkty oficjalnego manifestu wyborczego partii kierowanej przez Jo Swinson.

Brexit

Jak powszechnie wiadomo, demokraci zobowiązali się do odwołania Brexitu, w przypadku wygranych wyborów parlamentarnych w grudniu. Jednak inaczej niż laburzyści, Lib Dem niekoniecznie chce przeprowadzić kolejne referendum. Politycy tej partii są raczej skłonni do tego, by odwołać Brexit nie pytając już społeczeństwa o zdanie w ewentualnym drugim referendum ws. członkowska Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Demokraci argumentują, że pozostanie w UE przyniosłoby UK ogromne oszczędności, sięgające 50 miliardów funtów.

Czytaj także: Manifest wyborczy laburzystów: Drugie referendum brexitowe, płaca minimalna w wysokości 10 funtów i 150 000 nowych mieszkań socjalnych

Polityka imigracyjna

Lib Dem oferują tzw. politykę „anty-wrogiego środowiska”. Oznacza to, że nie podają oni z góry ustalonego celu liczbowego, jaki powinno osiągną saldo migracji w najbliższym czasie. Dodatkowo, odwołując Brexit, demokraci chcieliby uratować swobodny przepływ osób w ramach UE. Pozwolenia na pracę i wizy studenckie nie miałyby już być wydawane przez Home Office, ale odpowiednio przez resorty ds. biznesu i edukacji.

Ponadto, rodzice, którzy chcieliby zarejestrować swoje dziecko jako brytyjskiego obywatela mieliby ponosić jedynie koszty administracyjne, a nie aktualną opłatę w wysokości 1 012 funtów. Lib Dem chciałoby również łagodniej traktować osoby ubiegające się o azyl.

Edukacja

Jak podaje dziennik „The Guardian”, sprawy związane z edukacją zajmują najwięcej miejsca w manifeście wyborczym Liberalnych Demokratów. Nic w tym dziwnego, ponieważ problemy rodzin i dzieci są bardzo ważne dla samej liderki partii, Jo Swinson.

Demokraci proponują m.in. bezpłatne godziny opieki dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 2 lat - w przypadku rodziców pracujących. Manifest przewiduje także likwidację egzaminów Sats, zatrudnienie dodatkowych 20 000 nauczycieli. Demokraci chcieliby także wprowadzić zmiany w zasiłkach dla młodzieży uczącej się.

Polecane: Wybory 2019 w UK: Corbyn kontra Johnson - kto wygrał pierwszą debatę telewizyjną?

Opieka zdrowotna

W kwestiach związanych z opieką zdrowotną Liberalni Demokraci obiecują dać NHS zastrzyk gotówki w wysokości 7 miliardów funtów. Kwota ta miałaby pochodzić m.in. z nowy podatku, który zostałby przeznaczony właśnie na służbę zdrowia. Partia chce również lepszych warunków dla świeżo upieczonych matek.

Demokraci planują również poprawić warunki leczenia osób z problemami z zakresu zdrowia psychicznego. Wprowadziliby bezpłatne recepty dla osób cierpiących na przewlekłe choroby i zaburzenia. Zmiany objęłyby także skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty m.in. dla dzieci z zaburzeniami odżywiania.

Sprawy związane z podatkami i gospodarką

Lib Dems planują wiele inwestycji, jak na przykład:

130 miliardów funtów na poprawę transportu publicznego,

300 000 nowych domów rocznie do 2024 roku,

rozbudowa sieci superszybkiego internetu szerokopasmowego.

W związku z tym, planują oni także reformę systemu podatkowego, która pozwoliłaby zrealizować obiecane inwestycje. Reforma miałaby objąć m.in. podwyżkę podatku dochodowego od osób prawnych z 17 proc. do 20 proc.

Polecane: „Minimum wage nie wystarcza na samodzielne życie” - młoda Brytyjka skarży się, że za rachunki musi płacić wspólnie z partnerem