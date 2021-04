Middlesbrough: Ciało 39-letniego Polaka znaleziono w parku Flatts Lane Country Park. Według policji padł on ofiarą morderstwa

Oficerowie Cleveland Police prowadzą dochodzenie w sprawie ciała Polaka znalezionego w parku krajobrazowym w Middlesbrough. Wszystko wskazuje na to, że doszło do morderstwa naszego rodaka...

W poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku, nieopodal parku krajobrazowego Flatts Lane Country Park w Normanby odnaleziono ciało martwego mężczyzny. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Cleveland Police zwłoki należały do mieszkającego w okolicy Polaka. Jak podaje brytyjska policja nasz rodak miał 39 lat i od niedawna mieszkał w rejonie Middlesbrough, a wcześniej przebywał w Darlington w hrabstwie Durham. W Wielkiej Brytanii miał pmieszkać od około 20 lat. W chwili obecnej oficerowie Cleveland Police prowadzą śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności śmierci Polaka oraz dojść do prawdy o wydarzeniach z jego życiu w dniach i tygodniach poprzedzających śmierć.

Wiadomo, że 39-latek był ojcem, a część jego rodziny żyła w Polsce.

Zwłoki 39-letniego Polaka zostały znalezione w parku krajobrazowym w Middlesbrough

Ciało naszego rodaka zostało znalezione około godziny 15.25 w poniedziałek 12 kwietnia przez dwie przypadkowe osoby. Na tę chwilę śledztwo znajduje się w początkowej fazie. Wciąż nie ustalono wielu kluczowych faktów, a policja nie zdecydowała się na ujawnienie żadnych dodatkowych informacji. Póki co, wygląda na to, że mamy do czynienia z morderstwem naszego rodaka.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Matt Murphy-King i w oficjalnym komunikacie poprosił członków lokalnej społeczności o pomoc. "Wiemy, że miejscowa ludność, w tym polska społeczność, będzie zszokowana i zaniepokojona tym, co stało się z (...)" - komentował detektyw w oficjalnym komunikacie. "W tej chwili nie ma żadnych konkretnych informacji, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla społeczności lokalnej. Mamy zespół śledczych z wydziału zabójstw badających każdą możliwą linię dochodzeniową, aby wyjaśnić, co stało się z ofiarą. Jestem przekonany, że mamy odpowiednich specjalistów, którzy zajmują się tą sprawą".

Policja prowadzi dochodzenie pod kątem morderstwa

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie, może przekazać je bezpośrednio zespołowi dochodzeniowemu przez mipp.co.uk i klikając w sekcję Cleveland Police. Można również zadzwonić pod numer 101 lub przez niezależną organizację charytatywną Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.