Manchester: Członkowie rumuńskiego gangu skazani łącznie na 25 lat więzienia za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewczynek

Skazani stanowią tylko częsć gangu, którego pozostali członkowie zdołali uciec do Rumunii

Fot. Greater Manchester Police

Czterech członków rumuńskiego gangu zostało skazanych łącznie na 25 lat więzienia za wykorzystywanie seksualne nastolatek w Manchesterze. Najmłodsza ofiara Rumunów miała zaledwie 12 lat.

Bracia Sebastian i Ilie Daniel Baltatu oraz kuzyni Parizian i Adrian Calin uwodzili, a następnie wykorzystywali seksualnie nastolatki w Manchesterze, w dzielnicy Levenshulme. Swoje ofiary mężczyźni wyszukiwali albo w miejscowym parku, albo na portalach społecznościowych, w okresie od 2016 do 2018 r. Jak przyznał w trakcie wygłaszania wyroku jeden z sędziów Manchester Crown Court, czterej mężczyźni, którzy zasiedli na ławie oskarżonych, stanowili tylko część gangu, którego pozostali członkowie zdołali uciec do Rumunii.

Czytaj też: W mediach brytyjskich wrze: Na nielegalnej fermie zwierząt futerkowych w Polsce znaleziono przerażone i wygłodzone psy!

Sędzia Suzanne Goddard nazwała czyny Rumunów „okrutnymi, niemoralnymi i nielegalnymi”, a także zaznaczyła, że mężczyźni brali na celownik przede wszystkim dziewczynki z ośrodków opiekuńczych. - Każda z tych dziewcząt była szczególnie bezbronna ze względu na swoją osobistą sytuację – dzieci objętych opieką, i wszystkie one miały trudne dzieciństwo – stwierdziła Goddard. - Każda z nich musiała teraz wyjechać z Manchesteru, z dala od rodziny i przyjaciół, z powodu waszego zachowania i zachowania ludzi wam podobnych. To tylko przyczyniło się do ich jeszcze większego cierpienia – dodała sędzina.

Nie przegap: Konkurs na lokatora? Zobacz, komu landlordzi w UK nie chcą wynajmować mieszkań i domów

Za uwodzenie (ang. child grooming, czyli wszelkie działania podejmowane w celu nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby wykorzystać je seksualnie) i gwałty na nieletnich dziewczynkach czterech Rumunów zostało skazanych łącznie na 25 lat więzienia. Parizian Calin spędzi za kratami 13 lat (za wielokrotne gwałty), Adrian Callin – 1 rok (za zmuszenie nastolatki do seksu oralnego), Ilie Daniel Baltatu – 8 lat (za wielokrotne wykorzystywanie seksualne nastolatek oraz porwanie), a Sebastian Baltatu – na 3 lata więzienia (za gwałt na 12-latce, gdy sam miał lat 14). Wszyscy mężczyźni znaleźli się także w rejestrze przestępców seksualnych.