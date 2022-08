Carrie i Boris Johnson wystawili na sprzedaż dom za 1 600 000 GBP. Willa znajduje się w południowym Londynie

Boris Johnson z żoną Carrie szykują się do opuszczenia Downing Street

Fot. Getty

Boris Johnson i jego żona Carrie zaczynają przygotowywać się do opuszczenia Downing Street 10 i planują dalsze życie. Para wystawiła na sprzedaż swój dom w południowym Londynie - cena nieruchomości to 1,6 miliona funtów. Jak duży to dom i ile ma sypialni?

Ustępujący premier UK wraz z żoną dom w Camberwell kupili w 2019 roku tuż przed tym, jak Boris Johnson został szefem brytyjskiego rządu. Z powodu nagłej konieczności stałego przebywania na Downing Street, para podobno nigdy nie zamieszkała w tej posiadłości. Od początku więc dom był wynajmowany, co - zgodnie z rejestrem poselskim - miało przynosić co najmniej 10 tys. rocznego przychodu z tytułu pobieranego czynszu.

Boris Johnson sprzedaje drogi dom w Londynie

Teraz Carrie i Boris Johnson chcą sprzedać posiadłość znajdującą się w południowym Londynie za 1,6 mln funtów, donosi Daily Mail. Jeśli znajdzie się kupujący chętny zapłacić taką cenę, Johnsonowie zarobią na sprzedaży 400 000 funtów. Nieruchomość została wystawiona w ofercie agencji nieruchomości Rightmove.

Jak donoszą brytyjskie media, dom w Camberwell miał być w remoncie już na początku tego roku, a ogrodnicy nadal zajmują się upiększaniem ogrodu. Ostatnio w posiadłości podobno widziano samą Carrie Johnson.

Według ogłoszenia agencji nieruchomości, dom z czterema sypialniami stoi obecnie zupełnie pusty, nie ma w nim żadnych mebli. Pomieszczenia są eleganckie, utrzymane w jasnej kolorystyce. Agenci nieruchomości opisali posiadłość jako „piękny” dom o powierzchni 2100 stóp kwadratowych (niecałe 200 metrów kwadratowych): „Nieruchomość jest wykończona w doskonałym standardzie, gustownym wystroju i zachowuje wiele cech oryginalnych, w tym żaluzje, drewniane podłogi i niskopoziomowe grzejniki żeliwne” - podkreśla agencja. Zdjęcia można obejrzeć na stronie Rightmove.

Johnsonowie szykują się do opuszczenia Downing Street

Sprzedaż domu w południowym Londynie, który nigdy nie został zamieszkany przez sławne już brytyjskie małżeństwo, może być krokiem w przyszłość, związanym z radykalną zmianą sytuacji rodzinnej Johnsonów, po niechlubnej dymisji Borisa Johnsona. Według źródeł magazynu Daily Mail, obecnie para szuka nowego domu i jest zainteresowana okolicą Herne Hill, również w południowym Londynie.

