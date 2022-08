Ceny domów w UK rosną 12. miesiąc z rzędu. Znany najnowsze dane z brytyjskiego rynku nieruchomości

Fot. Getty

Od roku w Wielkiej Brytanii obserwowany jest nieprzerwany wzrost cen nieruchomości. Jaki był średnio koszt zakupu domu w UK w lipcu 2022?

Nationwide ujawnił dane dotyczące brytyjskiego rynku nieruchomości za ubiegły miesiąc. Niestety, wiadomości dla kupujących wciąż nie są dobre, ponieważ pomimo wzrostu kosztów życia, za nami już dwunasty miesiąc rosnących cen domów na Wyspach.

Dalszy wzrost cen domów w UK

Według najnowszych danych, średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wyniosła w ubiegłym miesiącu 271 209 funtów. Oznacza to, że w lipcu 2022 roczny wzrost cen nieruchomości w UK uplasował się na poziomie 11 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. Dla porównania, w czerwcu roczny wzrost wyniósł 10,7 proc. W lipcu minął już zatem rok nieprzerwanego rocznego wzrostu cen nieruchomości na Wyspach. Z kolei w skali miesięcznej, w lipcu odnotowano wzrost o 0,1 proc. w stosunku do czerwca.

Kiedy rynek nieruchomości w UK wyhamuje?

Choć w chwili obecnej wzrost cen nieruchomości wydaje się nie do zatrzymania, niektórzy agenci nieruchomości ostrzegają, że bańka nie wytrzyma już długo, ponieważ zainteresowanie kupnem domu czy mieszkania zaczyna słabnąć wśród mieszkańców UK. Przytaczany przez Sky News Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, komentując najnowsze dane powiedział, że brytyjski rynek nieruchomości był do tej pory zaskakująco prężny, biorąc pod uwagę rosnącą inflację i koszty życia, z jakimi od miesięcy mierzą się mieszkańcy UK.

Mimo dotychczasowej tendencji, coraz więcej ekspertów spodziewa się jednak wyhamowania: „Spodziewamy się spowolnienia rynku, ponieważ presja obciążająca budżety gospodarstw domowych nasili się w nadchodzących kwartałach, a pod koniec roku inflacja osiągnie dwucyfrowy poziom” - podsumował Robert Gardner z Nationwide. Analitycy przewidują więc, że w obliczu spadającego popytu, sprzedający będą w końcu musieli dostosować ceny do możliwości rynkowych.

