Macie psa albo kota w UK? Nie zapomnijcie złożyć w ich imieniu wniosku o settled status

Tysiące imigrantów z UE może przypadkowo stać się nielegalnymi mieszkańcami Wielkiej Brytanii po Brexicie, wynika z najnowszego raportu. Ostrzega on przed nieuzyskaniem przez niektórych imigrantów z UE...

Obrońcy praw zwierząt apelują do Theresy May o wprowadzenie zakazu jedzenia psów na terenie Zjednoczonego Królestwa.

List od Brytyjczyka: „Źle myślę o Polakach, chcę się dowiedzieć o nich czegoś więcej”

Do redakcji „Polish Express” wpłynął list od Brytyjczyka, który napisał, że zbyt mało wie o Polakach i że może stąd biorą się u niego negatywne stereotypy w myśleniu o naszym narodzie. Zapraszamy Was do...