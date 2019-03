Aplikacja o settled status: O czym trzeba pamiętać, składając wniosek o status osoby osiedlonej w UK?

Źródło na Downing Street: Theresa May może uruchomić procedurę Brexitu już w ten wtorek!

Wiele wskazuje na to, że Theresa May rozpocznie procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej jeszcze w tym tygodniu. Anonimowe źródło na Downing Street podało, że może do tego dojść już we wtorek.