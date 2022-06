Lubisz spacery po plaży? Co powiesz na taką pracę marzeń?

Jeśli uwielbiasz spędzać dni na plaży, może to być idealna oferta pracy dla ciebie z pensją w wysokości 28 000 funtów. Nietypowy pracownik poszukiwany jest na jedną ze szkockich wysp, na której nie brakuje pięknych widoków.

Na wyspę Uist w archipelagu Hebrydów Zewnętrznych, poszukiwany jest pracownik, który w okresie letnim (do października) będzie sprawował pieczę nad plażą w pięknej szkockiej scenerii.

Praca na plaży w Szkocji

Pewna firma szuka „strażnika”, który będzie dbał o otoczenie na wyspie Uist w ruchliwym okresie letnim. W opisie stanowiska podano, że poszukiwany jest strażnik ds. zarządzania gośćmi, od którego oczekuje się, że zapewni wszystkim możliwość korzystania z wyspy w „odpowiedzialny i uważny sposób”.

Jeśli cenisz sobie urok szkockich wysp, to może być praca dla ciebie

Praca obejmuje 35 godzin tygodniowo, w tym także trochę godzin w weekendy i wieczorem. Do obowiązków kandydata będzie należała „pomoc w utrzymaniu pięknych plaż”, a „głównym elementem tej funkcji będzie organizowanie cotygodniowego sprzątania plaż i zachęcanie zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających do udziału”.

Hebridean Way do niezwykle popularna trasa spacerowa i rowerowa, która biegnie od Vatersay do Lewis rozciągając się na prawie 200 milach na 10 wyspach. „Duży odcinek Hebridean Way przebiega przez Uist, a strażnik będzie dostępny na trasie, aby pomóc ludziom zrozumieć, w jaki sposób mogą szanować, chronić i cieszyć się wyjątkowym otoczeniem”- podano w ogłoszeniu.

Ponadto podczas patrolowania Hebridean Way zostanie przeprowadzona ocena w celu stworzenia raportu, w którym znajdą się zalecenia dotyczące ulepszeń. Projekt ten jest wspierany przez NatureScot za pośrednictwem funduszu Better Places Green Recovery Fund.

Obowiązki kandydata

Pełnoetatowe stanowisko obejmuje następujące obowiązki:

- planowanie i organizowanie cotygodniowego sprzątania plaży w Uist

- patrolowanie hotspotów na trasie Hebridean Way, pomaganie spacerowiczom i rowerzystom w czasie potrzeby

- opracowanie raportu na temat uistowskiego odcinka Hebridean Way wraz z zaleceniami i kosztorysami ulepszeń wymaganych ze względu na dużą liczbę odwiedzających

- interakcja z opinią publiczną w celu promowania Scottish Outdoor Access Code (szkockiego kodeksu dostępu do obiektów zewnętrznych)

- w razie potrzeby asystowanie RSPB w rezerwatach Loch Druidibeg i Balranald

- zapewnienia wsparcia doraźnego Stòras Uibhist zgodnie z wymaganiami.

