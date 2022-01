Londyn: Wandal chciał zniszczyć rzeźbę wykonaną przez artystę, który miał molestować swoje córki [WIDEO]

Fot: Wikimedia Commons

Uzbrojony w młotek mężczyzna próbował zniszczyć pomnik zdobiący siedzibę BBC w Londynie. Powód? Został on wyrzeźbiony przez artystę, który miał dokonać napaści seksualnej na swoje dwie córki i dopuszczał się dziwacznych praktyk seksualnych.

Do tych wydarzeń doszło w brytyjskiej stolicy w dniu wczorajszym, w środę 12 stycznia 2022 roku, około godziny 16:15. Funkcjonariusze Metropolitan Police pojawili się przed Broadcasting House przy Portland Street po tym, jak otrzymali doniesienie o mężczyzny, który użył drabiny, aby wspiąć się na londyńską siedzibę BBC. W jakim celu? Chciał dostać się do posągu przedstawiającego Ariela i Prospera, a więc postacie ze sztuki William Szekspira "Burza", zdobiące wejście do budynku. Dlaczego? Uzbrojony w młotek chciał uszkodzić lub wręcz zniszczyć to dzieło sztuki stworzone przez artystę Erica Gilla. Sprawę nadal bada policja, ale wszystko wskazuje na to, że sprawca był motywowany w swoich działaniach faktem, iż Gill miał dopuścić się molestowania seksualnego swoich córek.

BBC Broadcasting House zostało zaatakowane przez wandala

Na nagraniu z incydentu, które pojawiło się już w mediach społecznościowych, można zobaczyć mężczyznę, który wielokrotnie uderzał w nogę mniejszej figury. Sami możecie zobaczyć jak to wyglądało:

Mężczyzna chciał zniszczyć relief przedstawiający postacie z dramatu Szekspira

Jak czytamy na łamach oficjalnego oświadczenia wydanego przez Met Police, wandala udało się sprowadzić na ziemię około godziny 20:45 przy asyście strażaków z London Fire Brigade. Następnie został on zbadany przez ratowników London Ambulance Service, a później aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Wiadomo również, że zatrzymano innego mężczyznę, któremu postawione mają zostać zarzuty związane z udziałem w spisku mającym w celu wyrządzenia szkody karnej. "Właściciele nieruchomości badają wszelkie uszkodzenia posągu i budynku" - czytamy także w oświadczeniu.

Powodem był fakt, że zostały one wyrzeźbione przez artystę, który miała molestować swoje córki

Eric Gill to angielski rzeźbiarz, grafik, typograf i rytownik, należący do ruchu Arts and Crafts. W swojej twórczości łączył on motywy religijne z erotyzmem. Będący przedmiotem wczorajszego ataku relief "Prospero i Ariel" powstał w 1931, a w 1933 został on umieszczony nad wejściem do Broadcasting House. W ostatnim czasie jego twórczość i osoba stała się przedmiotem dyskusji, po tym jak opublikowano prywatne zapiski autora.

Pojawia się w nich wiele odbiegających od normy praktyk seksualnych, których miał dopuszczać się Gill. W 1989 roku w jego biografii autorstwa Fiony MacCarthy pojawiło się twierdzenie, że miał molestować swoje córki. Odkąd ujawnione zostały te informacje, do władz BBC wystosowano wiele apeli o usunięcie jego dzieła zdobiącego Broadcasting House.