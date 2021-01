Londyn: Oszust zaszczepił emerytkę fałszywą szczepionką i kazał sobie zapłacić 160 funtów

Emerytowanej kobiecie wstrzyknięto fałszywą szczepionkę na Covid19. W dodatku oszust, który ją wrobił, kazał zapłacić sobie za takie "szczepienie" aż 160 funtów!

Oszust twierdzący, że pracuje dla NHS zaszczepił 92-letnię emerytkę fałszywym preparatem przeciwko Covid-19. Jak czytamy na łamach brytyjskiego portalu "Metro" mężczyzna za swoją "usługę" zainkasował 160 funtów. Ofiara miała go wpuścić do swojego domu zlokalizowanego w Surbiton w południowo-zachodnim Londynie w środę, 30 grudnia. Kobieta była przekonana, że reprezentuje on brytyjską służbę zdrowia. Starsza pani została dźgnięta w ramię "narzędziem przypominającym strzałkę". Następnie mężczyzna pobrał od niej opłatę w wysokości 160 funtów i zapewniał, że pieniądze te zostaną jej zwrócone przez NHS.

"Na szczepionkę" - nowy pomysł oszustów w UK?

Czyżbyśmy mieli do czynienia z pierwszym nowym oszustwem "na szczepienie"? Przedstawiciele stołecznej policji prowadzą już dochodzenie w tej sprawie. Pojawiło się ostrzeżenie, że mężczyzna, który wykonał fałszywie szczepienie "może zagrozić życiu ludzi". Nie wiadomo jaka substancja została podana ofierze, jeśli w ogóle coś zostało jej wstrzyknięte. Dodajmy, że kobieta nie wykazuje póki co żadnych niepokojących objawów. Jej stan zdrowia został skontrolowany w jednym ze szpitali w Londynie.

"To obrzydliwy i całkowicie niedopuszczalny atak na członka społeczeństwa, który nie będzie tolerowany" - komentował zajmujący się tą sprawą detektyw Kevin Ives. "Apelujemy do każdego, kto może mieć informacje, które mogą nam pomóc w zidentyfikowaniu tego mężczyzny, o skontaktowanie się z nami. Ważne jest, aby złapać go jak najszybciej, ponieważ nie tylko oszukuje on ludzi, ale również może zagrozić ich życiu".

Policja poszukuje mężczyzny, który dokonał "fałszywego" szczepienie emerytki

Wiadomo już, że sprawca próbował oszukać kolejną osobę. Policja podała również jego rysopis - to mężczyzna w wieku około trzydziestu lat, o białym kolorze skóry, mówiący z londyńskim akcentem. Jest średniej budowy ciała, ma około 1.75 metra wzrostu i jasnobrązowe włosy.

