Brytyjski Minister Transportu dziękuje Polakom za pomoc w Kent. Grant Shapps przyznał też, że ma polskie korzenie

Fot. Getty, Twitter/@ArkadyRzegocki

Brytyjski Minister Transportu, Grant Shapps, oficjalnie podziękował Polakom za pomoc w Kent w czasie kryzysu na granicy w Boże Narodzenie. List z podziękowaniami opublikował ambasador RP Arkady Rzegocki. W odręcznym dopisku Grant Shapps przyznał, że ma polskie korzenie i zdradził, skąd pochodzi jego rodzina.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia kraje Unii Europejskiej zamknęły swoje granice przed Wielką Brytanią - z obawy o rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa. Granice zamknięto m.in. pomiędzy UK a Francją, co doprowadziło do gigantycznych korków i paraliżu w Dover i Folkestone, gdzie tysiące kierowców ciężarówek utknęło w kilometrowych kolejkach, nie mogąc wrócić do domów na święta. Wśród poszkodowanych kierowców znalazło się wielu Polaków.

Brytyjski Minister dziękuje Polakom za pomoc w Dover

Po dwóch dniach paraliżu i dramatu uwięzionych w korkach kierowców, Francja zgodziła się przepuszczać przez granicę jedynie tych kierowców, którzy wykonają test na koronawirusa, gdzie wynik testu będzie ujemny. Na stronę brytyjską spadł więc ogromny ciężar masowego przetestowania tysięcy ludzi w ekspresowym tempie.

W tym zadaniu Wielką Brytanię wspomogła Polska, wysyłając swój personel medyczny, żołnierzy oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), by w dniach 24-27 grudnia 2020 pomóc w rozładowaniu sytuacji w Kent. Polacy nie tylko pomagali w przeprowadzaniu testów, znacząco przyspieszając bieg zdarzeń, ale nieśli kierowcom również podstawową pomoc, zaopatrując ich w jedzenie, picie, a także niezbędne leki i środki ochrony osobistej.

Po Nowym Roku swoje uznanie i podziękowanie Polakom za pomoc w Kent wyraził brytyjski Minister Transport Grant Shapps. Oficjalny list z podziękowaniami i życzeniami noworocznymi dla Polaków został przesłany do ambasadora RP Arkadego Rzegockiego. Ambasador opublikował dokument (datowany na 4 stycznia 2021) na swoim Twitterze w poniedziałek. Polski ambasador również podziękował Brytyjczykom za efektywną kooperację, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy i solidarności.

Brytyjski minister dziękuje Polakom za pomoc w Dover. Źródło: Twitter/@ArkadyRzegocki

W podziękowaniach brytyjskiego ministra skierowanych do Polaków, czytamy między innymi: „Chciałbym przekazać najgłębsze podziękowania wszystkim z zespołu ambasady RP w Wielkiej Brytanii, władzom centralnym i wojsku, którzy poświęcili swoje Święta Bożego Narodzenia, aby wesprzeć nasze wysiłki (…). Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie za wsparcie udzielone przez polski rząd w złagodzeniu znaczących trudności w Kent (…) pomoc polskich Wojsk Obrony Terytorialnej w testowaniu była bezcenna w zapewnieniu jak najszybszego, bezpiecznego przekroczenia granicy i powrotu wielu tysięcy kierowców do swoich rodzin”.

W odręcznie dopisanej nocie, brytyjski minister Grant Shapps przyznał: "Swoją drogą Shapps to polskie nazwisko, oryginalnie brzmiące Szeps. Rodzina z Kijowa".

Na podziękowania Granta Shappsa zareagował także polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, który napisał na swoim Twitterze: „W niezwykle ciepłym liście minister transportu Wielkiej Brytanii składa na ręce ambasadora Polski podziękowania za »bezcenne« wsparcie Rządu RP, Wojsk Obrony Terytorialnej i polskich dyplomatów w rozwiązaniu kryzysu w Dover. My także dziękujemy za doskonałą współpracę!”.