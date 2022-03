Londyn: Morawiecki spotkał się z Johnsonem. Szefowie rządów UK i Polski rozmawiali o wojnie w Ukrainie

Fot. Facebook/@KancelariaPremiera, @UKPrimeMinister

Dziś z wizytą w Londynie pojawił premier Polski. Mateusz Morawiecki przyleciał do UK na spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz by wziąć udział w spotkaniach z przywódcami innych państw.

Polski premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek 8 marca 2022 do Londynu, by wziąć udział w kilku ważnych wydarzeniach. Oprócz dwustronnego spotkania z premierem UK Borisem Johnsonem, Morawiecki uczestniczy też w obradach premierów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w spotkaniu premierów państw V4. Późnym popołudniem, około godziny 17:00 GMT, w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu ma przemówić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Morawiecki spotkał się z Johnsonem w Londynie

Podczas dwustronnego spotkania premiera Polski z premierem Wielkiej Brytanii, Boris Johnson i Mateusz Morawiecki rozmawiali o sprawach bezpośrednio związanych z wojną w Ukrainie. Premier UK podziękował za życzliwość Polaków, którzy w tym tragicznym czasie masowo wpuszczają do kraju ukraińskich uchodźców i przyjmują ich w swoich domach. Boris Johnson zadeklarował też solidarność Brytyjczyków z Polakami w obliczu tej trudnej sytuacji.

Rzecznik polskiego rządu Piotr Mueller poinformował jeszcze przed spotkaniem, że premier Morawiecki podczas wizyty w Wielkiej Brytanii ma na celu przekonanie premiera UK i innych przywódców do „dalszych sankcji dla Rosji, które mają być kluczowym elementem do zatrzymania wojennej machiny”.

Premier UK określił działania wojenne podjęte przez Władimira Putina wobec Ukrainy jako „barbarzyńskie”, podkreślając, że w związku z tym Zachód nadal musi stosować wobec Rosji surowe sankcje.

Podczas wtorkowego spotkania obaj politycy zgodzili się co do tego, że Polska i Wielka Brytania powinny kontynuować dotychczasową współpracę dotyczącą pomocy Ukrainie. Premier UK powiedział, że w razie potrzeby Zjednoczone Królestwo jest też gotowe zwiększyć wsparcie militarne dla Polski. Morawiecki i Johnson wspólnie podkreślili także konieczność pozostania w ścisłym kontakcie w nadchodzących dniach i tygodniach.