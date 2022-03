31-letni mężczyzna przewiózł przez granicę z Polską 80 Ukraińców. Zrobił to... z wykorzystaniem czarnej taksówki – symbolu Londynu

Fot. JustGiving

31-letni mężczyzna – Ukrainiec od lat mieszkający w Irlandii Północnej, pomaga ewakuować uchodźców z Ukrainy i przewozi ich przez polską granicę czarną, brytyjską taksówką. Do tej pory mężczyzna pomógł już ok. 80 osobom.

31-letni Roman Tymchyszyn postanowił nie siedzieć z założonymi rękami i zaczął przewozić przez polską granicę uciekających przed wojną Ukraińców. Młody mężczyzna pomógł już ok. 80 osobom, które „pakował” do swojej czarnej taksówki – symbolu Londynu. - Robię wszystko, co w mojej mocy – przyznaje w mediach Tymchyszyn, który pomógł już m.in. kobiecie w ciąży, starszym osobom niepełnosprawnym i wielu dzieciom, w tym dziewięciomiesięcznemu niemowlęciu.

Transport uchodźców przez granicę

Młody mężczyzna przyznaje, że od momentu, gdy zaczął przewozić uchodźców z Ukrainy swoja czarną taksówką, czyli od 28 lutego, przejechał już łącznie ok. 2169 mil, czyli blisko 3,5 tys. kilometrów. - Mój pracodawca jest bardzo hojny i dał mi miesięczny, płatny urlop, więc przeniosłem się na Ukrainę głównie po to, by pomagać ludziom w ewakuacji – wyjaśnił Tymchyszyn agencji prasowej PA. - Moi pasażerowie czują się przerażeni dopóki nie przekroczą granicy lub nie dotrą do miejsca docelowego, ale czasami są bardziej zrelaksowani, gdy spotykają się z różnymi rodzinami, ponieważ wożę grupy przypadkowych osób. Oni opowiadają sobie swoje historie i razem płaczą nad stratami lub rozmawiają o członkach swojej rodziny, którzy zostali rozdzieleni – dodaje Ukrainiec.

Brytyjska taksówka dobra na wszystko

Tymchyszyn bardzo chwali czarną taksówkę, jako środek do ewakuacji ludzi, ponieważ jest ona „bardziej wygodna i przestronna”, a to pozwala mu przewozić także osoby niepełnosprawne i umożliwia zabieranie do sześciu pasażerów za jednym razem. Ukrainiec wozi także zwierzęta domowe - koty, króliki, psy, a nawet żółwia. - Robię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc… oddaję krew, szukam zapasów, przewożę towary przez granicę i zbieram fundusze – mówi mężczyzna.

Roman Tymchyszyn uruchomił także zbiórkę na portalu JustGiving, gdzie zbiera na zakup lepszego pojazdu w celu niesienia pomocy uchodźcom.