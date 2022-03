300 ukraińskim uchodźcom wydano wizy zezwalające na przyjazd do Wielkiej Brytanii

Według najnowszych danych w Wielkiej Brytanii schronienie znalazło 300 uchodźców z Ukrainy. Szefowa Home Office jest krytykowana za niedostateczną pomoc dla obywateli kraju pogrążonego w wojnie. Docelowo w UK może pojawić się do 200 tysięcy Ukraińców.

Rząd UK ogłosił, że liczba ukraińskich uchodźców, którym przyznano wizy na przyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach nowego programu "rodzinnego", wzrosła z około 50 do 300 osób. W poniedziałek, 7 marca 2022 roku, Home Office poinformowało, że rozpoczęto weryfikację 17 700 aplikacji, a około 9 tysięcy osób nie zdążyło jeszcze wypełnić wniosku w tej sprawie. Niektórzy wnioskodawcy zwrócili uwagę, że pojawiły się problemy z dostępem do strony za pośrednictwem której składane są aplikacje, ponieważ... uległa ona awarii. Jak donosi "Guardian" wielu Ukraińców jest sfrustrowana koniecznością "pokonywania" biurokratycznych i technicznych "przeszkód" związanych z uzyskaniem wizy. Także Ukraińcy, którzy mieszkają w UK mają problemy, aby pomóc swoim krewnym. Zwracają uwagę, że formularz wizowy jest zwyczajnie trudny do wypełniania, a na elektronicznym systemie składania wniosków nie można polegać, bo ciągle się wiesza.

Ilu uchodźców z Ukrainy zostało przyjętych przez Wielką Brytanię?

Organizacje zajmujące się pomocom ofiarom wojny stoją na stanowisku, iż te biurokratyczne i techniczne problemy uwydatniły potrzebę zastąpienia złożonego wniosku wizowego prostszym, bezwizowym programem humanitarnym dla uchodźców. Na ostrą krytykę postawy Partii Konserwatywnej w tej sprawie pozwoliła sobie opozycyjna Partia Pracy na czele z Yvette Cooper, mnister spraw zagranicznych tzw. "gabintu cieni".

Według danych ONS uzyskanych w ramach spisu powszechnego w 2021 roku w Anglii i Walii mieszka 37 530 obywateli Ukrainy. Warto również dodać, że liczba Rosjan żyjących w Anglii i Walii sięga 53 120 osób.

Home Office ułatwiło formalności z uzyskiwaniem wizy, ale czy to wystarczy?

Przypomnijmy, pod koniec lutego procedury związane z przedłużeniem wiz Ukraińców przebywających już w UK zostały uproszczone dzięki specjalnemu pakietowi ułatwień w tym zakresie. Ukraińcy legalnie mieszkający w UK mogli sprowadzić na Wyspy jedynie swoich małżonków, dzieci oraz rodziców. Premier Johnson zapewniał, że Wielka Brytania "nie odwróci się od Ukrainy”, ale jego słowa nie znalazły poparcia w konkretnych przepisach imigracyjnych.

Następnie, na początku marca zdecydowano się, po tym jak rząd UK został ostro skrytykowany za "bezduszność" wobec uchodźców z Ukrainy, na kolejne kroki. Otwarto dwie kolejne "ścieżki" dla Ukraińców. "Rodzinną", zezwalającą na przekroczenie brytyjskiej granicy także członkom dalszej rodziny (dziadkom, rodzeństwu oraz dzieciom, które przekroczyły już 18. rok życia) oraz "humanitarną", pozwalającą na zapraszanie uchodźców na tzw. własny koszt przez obywateli UK lub władze lokalne. Według szacunków do UK może przyjechać około 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Ilu Ukraińców mieszka w UK?

Według początkowych założeń Ukraińcy korzystający z obu ścieżek mieli zapewnioną wizę na okres jednego roku, ale później wydłużono ten czas do trzech lat. Osoby, które w ten sposób zapewnią sobie prawo do pobyt w UK będą mogły normalnie podjąć pracę na Wyspie. Jednocześnie, nie dotyczą ich wymagania zapisane w "nowych" przepisach emigracyjnych i wprowadzony po Brexicie system punktowy.

Według ONZ Ukrainę opuściło się 1,5 mln uchodźców. 920 tys. znalazło schronienie w Polsce.