Londyn: Która ze stołecznych gmin jako pierwsza uwolni się od samochodów z silnikami Diesli?

Czy samochody z silnikiem Diesla znikną z londyńskiej gminy Islington? Wszystko na to wskazuje!

W Londynie jeździ coraz mniej samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Zgodnie z nowymi danymi, udostępnionymi przez działaczy Clean Cities Campaign sprzedaż nowych samochodów z silnikiem Diesla w stolicy spada regularnie. Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "MyLondon News" mniej niż osiem procent wszystkich nowych samochodów zarejestrowanych w brytyjskiej stolicy w 2021 to samochody zasilane olejem napędowym. Dla porównania dodajmy, że jeszcze w 2019 roku odsetek ten sięgał aż jednej piątej.

Dane sugerują, że gmina Islington, zlokalizowana w odległości 6,4 km od centrum Londynu (Charing Cross), będąca głównie dzielnicą mieszkalną położoną w obrębie tzw. "Londynu Wewnętrznego" przoduje w tej kwestii. W chwili obecnej jest tam zarejestrowanych tylko 6818 samochodów z silnikiem Diesla, najmniej w całym Londynie. Uważa się, że w zeszłym roku mieszkańcy Islington kupili mniej, niż sto samochodów na ropę.

Zakaz wjazdu dla Diesli nie będzie konieczny...

Dla pełnego kontekstu dodajmy, że lokalne władze wprowadziły "‘diesel surcharge" dla kierowców samochodów z takimi silnikami, które parkują na terenie gminy. Być może to sprawiła, że chętnie przestawili się na auta z innym napędem?

Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Islington stanie się całkowicie wolne od nowych samochodów z silnikiem Diesla? Jest to bardzo możliwe! Co ciekawie, staje się to całkiem organicznie i naturalnie, ludzie po prostu sami rezygnują z takich aut. W dodatku, aktywistki z grupy Mums for Lungs wzywają wszystkie lokalne władze gmin w Londynie, aby poszły o krok dalej i w ogóle nie wydawały nowych pozwoleń na parkowanie dla samochodów z silnikiem Diesla od 2023 roku

Jak wygląda sytuacja w Islington?

Ostatnie badania wykazały, że samochody z silnikiem Diesla w Londynie powodują trzy razy więcej zanieczyszczeń niż ciężarówki. Analizy przeprowadzone przez naukowców z Imperial College London w tym roku wykazały, że zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do ponad 1700 przyjęć do szpitali z powodu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Londynie w latach 2017-2019.