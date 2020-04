Lockdown w UK zostanie poluzowany po spełnieniu tych trzech warunków – mówi Matt Hancock

Priorytetem rządu jest niedposzczenie do drugiego, ciężkiego rzutu epidemii jesienią

Fot. YouTube

Minister zdrowia konsekwentnie odmawia przedstawienia opinii publicznej strategii wyjścia z lockdownu, ale twierdzi, że dla poluzowania restrykcji muszą zostać spełnione trzy warunki. Obecnie nadrzędnym celem rządu UK jest niedopuszczenie do drugiego rzutu epidemii koronawirusa jesienią.

„Testuj, namierzaj i śledź” (ang. „test, track and trace”) - oto trzy warunki, które muszą zostać spełnione, by Brytyjczycy mogli odejść od ścisłych restrykcji w zakresie lockdownu. Wszystkie te trzy składowe muszą dobrze funkcjonować zanim rząd w Londynie zdecyduje się poluzować obostrzenia i pozwolić mieszkańcom Wysp powrócić do w miarę normalnego życia.

Na wczorajszej konferencji prasowej Matt Hancock nakreślił plany dotyczące przyśpieszenia testowania społeczeństwa, a także zaznaczył, że szefowie NHS pracują już nad specjalną aplikacją, która ostrzeże ludzi, że przebywali w pobliżu osoby chorej na COVID-19. Minister Zdrowia przypomniał także, że od 24 kwietnia testom będą mogli się poddawać wszyscy pracownicy kluczowi (ang. key workers) oraz ich rodziny. Większość z nich, zainteresowanych zrobieniem testu, będzie się musiała zarejestrować w specjalnym systemie, wprowadzając swoje dane. Następnie albo otrzymają oni wiadomość SMS lub e-mail z zaproszeniem do zarezerwowania wizyty w jednym z ponad 30 punktów testowania typu drive-through, albootrzymają zestawy testowe do przeprowadzenia badania w domu.