WAŻNE: Od dziś wszyscy key workers w Anglii mają prawo do testów na COVID-19 - ogłosił minister zdrowia

Zobacz, co dokładnie trzeba zrobić, żeby zostać przebadanym!

Key workers w Anglii - i osoby, z którymi mieszkają - od dziś mają prawo do testów na COVID-19.

Fot. Getty

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że od dziś wszyscy key workers w Anglii, a także wszyscy członkowie rodzin kluczowych pracowników, mają prawo do testów na koronawirusa. Zobacz, co dokładnie trzeba zrobić, żeby zostać poddanym badaniom.

10 milionów key workers - i osób, które z nimi mieszkają - od dziś kwalifikuje się do testów na COVID-19, ogłosił w czwartek minister zdrowia. Matt Hancock poinformował także, że osoby, których praca ma kluczowe znaczenie w walce z obecnym kryzysem, będą mogły zarejestrować się online na badanie - na stronie rządowej.

Kto i w jakich okolicznościach będzie mógł liczyć na testy?

Na testy - w razie pojawienia się niepokojących objawów - będą więc mogli liczyć pracownicy opieki społecznej i NHS, policjanci, nauczyciele, pracownicy socjalni, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby pracujące w supermarketach i w sektorze produkcji żywności, a także osoby, które mieszkają razem z key workers i również mają symptomy wskazujące na możliwość zakażenia.

Niepokojącymi objawami, wymienionymi na stronie Ministerstwa Zdrowia, są przede wszystkim: wysoka gorączka oraz notoryczny kaszel, który pojawił się stosunkowo niedawno u danej osoby.

Co trzeba zrobić, żeby zostać poddanym testom?

Matt Hancock poinformował, że na test można zarejestrować się na stronie gov.uk, a dzięki nowemu systemowi online, rezerwacja badania została uproszczona. Od dziś key workers mogą zarezerwować testy bezpośrednio dla siebie lub dla członków swojego gospodarstwa domowego - czyli dla osób, z którymi mieszkają.

Kluczowi pracownicy, korzystając z nowego systemu internetowego, muszą najpierw zarejestrować się, wprowadzając swoje dane. Następnie, jeszcze tego samego dnia, powinni otrzymać wiadomość SMS lub e-mail z zaproszeniem do zarezerwowania wizyty w jednym z ponad 30 punktów testowania typu drive-through na terenie całego kraju. Niektórzy key workers otrzymają zestawy testowe do przeprowadzenia badania w domu.

Kiedy można spodziewać się wyników badania?

Wyniki testów przeprowadzonych w punktach drive-through zostaną wysłane SMS-em w ciągu 48 godzin, a z testów przeprowadzonych w domu - w ciągu 72 godzin od odebrania testów.

Dlaczego rząd dopiero teraz podjął decyzję o masowym testowaniu key workers?

Jak podają brytyjskie media, rząd UK dąży do tego, by do końca przyszłego tygodnia osiągnąć poziom testowania na poziomie 100 000 testów dziennie. Dzięki zachęcie dla kluczowych pracowników, rośnie szansa, że uda się osiągnąć taki poziom testowania w przewidzianym czasie.