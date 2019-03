Brexit już za 9 dni: Co się stanie, jeśli UK nie wyjdzie z UE 29 marca?

Dziewięć dni pozostało do planowanej daty wyjścia UK z UE. Wciąż jednak niewiele wiemy... Nie wiemy kiedy - a nawet czy na pewno - nastąpi Brexit. Jeśli nastąpi, to nie wiemy, na jakich warunkach - czy będzie jakaś umowa, czy też nie. Po ostatnim orzeczeniu Johna Bercowa nie wiemy nawet, czy brytyjski rząd zdoła ponownie przedstawić swój plan Izbie Gmin. Jakie są zatem najbardziej prawdopodobne scenariusze najbliższych wydarzeń?

Jaki będzie następny ruch rządu?

Jak na razie nie wiadomo, ponieważ po niespodziewanej interwencji Bercowa w poniedziałek, jedyną oficjalną odpowiedzią rządu było stwierdzenie, że gabinet musi "przyjrzeć się szczegółom orzeczenia" i zobaczyć, co może w związku z tym zrobić.

Co się wydarzy w tym tygodniu?

Dziś Theresa May wystosuje list do przywódców UE, w którym poprosi o krótkie wydłużenie art. 50, czyli o odsunięcie Brexitu do końca czerwca. W czwartek i piątek odbędzie się szczyt UE, na którym europolitycy mają debatować m.in. nad tym, czy i na jakich warunkach zgodzić się na wydłużenie art. 50. Będą też rozważali, czy zgodzić się na krótkie, czy na długie wydłużenie art. 50. Większość przedstawicieli państw unijnych jak dotąd opowiadało się za znacznym odsunięciem Brexitu.

Dalsze kroki UK będą zależeć od decyzji UE.

Theresa May będzie prosić Tuska o „krótkie opóźnienie” Brexitu. Barnier zastrzega jednak, że premier musi podać „jasny powód”

Czy rząd może mimo wszystko spróbować przeforsować umowę po raz trzeci?

Teoretycznie tak, jednak wydaje się to trudne. Jeśli DUP nagle zgodzi się na plan premier, to umowa mogłaby potencjalnie przejść przez Izbę Gmin. W takim przypadku rząd będzie mógł spróbować wywrzeć presję na Bercowie, by pozwolił na trzecie głosowanie.

Jakie są inne opcje dla rządu?

Jedną z opcji jest "próbne głosowanie", w którym deputowani mieliby zagłosować, czy chcą ponownie głosować nad umową Theresy May. Gdyby deputowani wyrazili wolę trzeciego głosowania, to znów pozwoliłoby to wywrzeć presję na Bercowie.

Ponadto pojawił się również pomysł zwrócenia się o pomoc do królowej, której głos byłby ważniejszy niż Bercowa. Jednak we wtorek Barclay powiedział w jednym z wywiadów, że nie sądzi, by była to "realistyczna opcja".

Czy opóźnienie Brexitu jest pewne?

To, że UK będzie się starała o opóźnienie było pewne już po drugim nieudanym głosowaniu ws. umowy brexitowej oraz po tym, jak posłowie zagłosowali za wykluczeniem twardego Brexitu 29 marca. Pojawiają spekulacje, że - jeśli UE nie zgodzi się od razu na krótkie przedłużenie art. 50 - to Theresa May poprosi o znaczne przedłużenie, o rok lub więcej, ale z możliwością skrócenia tego okresu, pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie Izba Gmin przyjęłaby jakąś umowę brexitową.

Oczywiście UE może nie zgodzić się na żadne przesunięcie Brexitu. Wtedy mogłoby dojść do twardego Brexitu już 29 marca lub do wycofania art. 50.

Jakie są możliwe dalsze scenariusze?

Jeśli nastąpi znaczne wydłużenie art. 50, to UK weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć w maju 2019.

Mogą też nastąpić przyspieszone wybory parlamentarne w UK, co jest jednak niezmiennie mało prawdopodobną opcją.

Możliwe jest także ponowne referendum.

Czy Brexit może zostać całkowicie powstrzymany?

Ponieważ umowa brexitowa nie została przyjęta w wyznaczonym do tego czasie, a twardy Brexit został na razie wykluczony, Theresie May skurczyła się liczba możliwości. W grze - jako najbardziej prawdopodobne - pozostają: znaczne opóźnienie Brexitu oraz wycofanie art. 50, czyli rezygnacja z Brexitu. Ta ostatnia opcja w dużej mierze zależałaby jednak od ewentualnego referendum.