Linie lotnicze powinny odwołać część lotów, aby uniknąć chaosu na lotniskach w UK w te wakacje

Władze UK wzywają linie lotnicze do zmiany strategii

Fot. Getty

We wtorek Ministerstwo Transportu (DfT) oraz Civil Aviation Authority (CAA) wystosowały pismo do brytyjskich linii lotniczych. Pismo dotyczy sytuacji z minionych tygodni, gdy linie lotnicze anulowały setki lotów z powodu niedoborów kadrowych - podróże odwoływano często w ostatniej chwili. Brytyjskie władze oraz organ nadzorczy lotnictwa chcą, aby linie lotnicze skończyły z praktykami, najbardziej uderzającymi w klientów.

Brytyjskie linie lotnicze otrzymały jasny sygnał, że powinny odwoływać loty z wyprzedzeniem, zamiast tuż przed odlotem. Problem ten nasilił się szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych oraz w maju, zwłaszcza w okresie szkolnych ferii, a linie British Airways, TUI i easyJet przepraszały pasażerów. Zalecenie to dotyczy przede wszystkim tych lotów, co do których przewoźnicy są w stanie przewidzieć, że będą problemy z realizacją danego połączenia.

Czy linie lotnicze przestaną odwoływać loty na ostatnią chwilę?

Ministerstwo Transportu (DfT) oraz Civil Aviation Authority zaapelowały do brytyjskich linii lotniczych, aby jeszcze raz przejrzały swoje letnie rozkłady lotów i oceniły, które połączenia z wysokim prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane, a których realizacja już teraz stoi pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, że całkiem niedawno podobną strategię zastosował już Wizz Air, likwidując mało obiecujące połączenia na lotnisku Doncaster Sheffield.

Celem rządowych sugestii jest uniknięcie w wakacje powtórki z ogromnego chaosu, jakie podróżni byli zmuszeni doświadczyć w maju na wielu lotniskach w UK. Zdaniem autorów pisma, proponowane przez władze rozwiązanie będzie lepsze dla pasażerów, ponieważ minione tygodnie pokazały wyraźnie, że na skutek dotychczasowych praktyk dziesiątki tysięcy podróżnych ucierpiało w wyniku odwołań i opóźnień na lotniskach w UK.

Jako główną przyczynę chaosu na brytyjskich lotniskach wskazuje się przede wszystkim braki kadrowe, jednak wspólne pismo DfT i CAA rzuca nowe światło na całą sytuację. W liście cytowanym przez BBC wskazano pięć „szczegółowych oczekiwań” wobec sektora lotniczego w UK.

Przede wszystkim linie lotnicze powinny przeanalizować swoje harmonogramy lotów na te wakacje i odwołać już teraz loty, których realizacja jest mało prawdopodobna. Ponadto, przewoźnicy muszą „informować konsumentów” o ich prawach w obliczu zakłóceń, a także ściśle współpracować z obsługą naziemną, kontrolerami ruchu lotniczego i strażą graniczną, by zintensyfikować wspólne wysiłki w celu uniknięcia chaosu na lotniskach w UK w te wakacje.

